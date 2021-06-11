Müge Anlı Bahtiyar Akçay Kimdir? Bahtiyar Akçay Kaçırıldı mı? Nerede? Son Dakika gelişmeleri yaşanan Bahtiyar Akçay ile ilgili neler yaşandı. ATV ekranlarından yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı olan Müge Anlı'da, kayıp Bahtiyar Akçay konusu işlenmektedir. 28 Mayıs'ta kaybolan ve o tarihten beri kayıp olarak bilinen Bahtiyar Akçay nerede? İşte detaylar haberimizde...

Bahtiyar Akçay Kaçırıldı mı?

Müge Anlı Tatlı ve Sert programında Bahtiyar Akçay kayıp vakası araştırılmaktadır. Hafta içi hergün reyting rekorları kıran Müge Anlı'da Cuma günü işlenen Bahtiyar Akçay konusu ile ilgili gelişmeler yaşandı. Ülkede'ki tüm kayıp ve cinayet vakalarını bulmak için yapılan bu programda şimdi ise kayıp Bahtiyar Akçay aranıyor.

Bahtiyar Akçay Ne Oldu?

Bahtiyar Akçay, İstanbul'da 28 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Bahtiyar Akçay nerede olduğu hem ailesi hem de yakınları tarafından merak ediliyor. Giresun'dan İstanbul'a araç satın almak için giden, 50 yaşındaki Bahtiyar Akçay, henüz ortaya çıkmadı.

Bahtiyar Akçay Nerede?

Nerede olduğu bilinmeyen Bahtiyar Akçay'ın en son görüştüğü arkadaşıyla görüşen Müge Anlı, arkadaşının olayla ilgili bildiklerini dinledi. Bahtiyar Akçay'ın abisi de canlı yayına bağlanarak, kardeşinin arkadaşının fabrikasına giriş yaptığının görüntüsünün olduğunu ama çıkış yaptıktan sonra bir görüntü olmadığını söyledi. Olay ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Pazartesi günü Bahtiyar Akçay konusu kaldığı yerden devam edecek.