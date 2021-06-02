Mucize Doktor Neden Final Yaptı? Dizi Oyuncusu Gerçekleri Anlattı!

Fox TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projesinde Nazlı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sinem Ünsal, dizisinin final kararı alıp ekranlara veda etmesi ardından Bodrum'a tatil yapmaya gitti.

Sezon başlamasını beklemeden Bodrum'a gittiğini ve sakin bir tatil yapmak istediğini belirten ünlü oyuncu Sinem Ünsal, bu süreçte bol bol dinlendiğini de açıkladı. İlk bölümleri ile reyting rekorları kıran Mucize Doktor oyuncuları olarak herkesin birbirini çok sevdiği öğrenildi. Sinem Ünsal, dizi ekibi ile ayrılmadıklarını ve birbirlerine çok değer verdiklerini açıkladı. Rahat bir ortamda da birbirlerini tanıyıp görmek istediklerini açıklayan Mucize Doktor oyuncusu, tatile iyi ki geldiklerini ve insanların arkadaşlarını tatilde tanıdıklarını söyledi.

Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projesinde Nazlı karakterine hayat veren sevilen oyuncu Ünsal, dizinin ani bir şekilde final kararı alıp seyirci kitlesi ile yollarını ayırması hakkında yapılan eleştiriler hakkında da konuştu. Başarılı oyuncu, dizisinin final yaparak ekranlara veda etmesi ile ilgili olarak kendi içlerinin de buruk olduğunu ama dizininde tadında bittiğini düşündüğünü açıkladı. Dizinin yapımcısının çok cesur bir karar verdiğini düşündüğünü ifade eden Ünsal, “Bu kadar güzel giden ve reytingleri çok iyi olan bir projede yalnızca işin reytinglerine bakılmaması gerektiğini tekrardan anlamış olduk. Niteliği de çok önemli” dedi. Rekorlar kıran Mucize Doktor ekibi olarak çok yüksek bir yerde ve seviyeleri çok yüksek iken bıraktıklarını ifade eden ünlü oyuncu, bu sebeple Mucize Doktor isimli başarılı dizinin çok tadında bittiğini ve içinin de rahat olduğunu açıkladı.

Dizinin çekimleri boyunca 2 sezon yaşayan bir hastane ortamında bulunduklarını anlatan Sinem Ünsal, salgın olayından sonra ise iş yerinde bazı farklılıklar olduğunu da dile getirdi. Pandemi sebebi ile çok sayıda önlem almak durumunda kaldıklarını açıklayan Nazlı karakteri, hastanede olmaları nedeni ile endişe ve korku yaşadıklarını da ifade etti. Bir doktor dizisi olması nedeniyle teknik ve terim detayların bulunduğu Mucize Doktor için çok çalıştıklarına da vurgu yapan ünlü oyuncu, çekimlerin yorucu geçtiğini de anlattı. Fakat tüm ekibin birbirine destekte bulunduğunu ve temelde sevginin yer aldığını açıklayan Sinem Ünsal, güzel bir ortamda çalıştıklarını da söyledi.