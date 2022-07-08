Mozarteum Üniversitesi, 13 Yaşındaki Türk Piyanisti Kabul Etti

Küçük yaşta müzik otoritelerinin dikkatini çeken İlyun Bürkev, Wolfgang Amadeus Mozart'ın adını taşıyan dünyanın en iyi müzik ve drama okullarından biri olan Salzburg Mozarteum Üniversitesi Ön Koleji'ne kabul edildi. Bürkev piyano, solfej, teori ve Almanca sahnelerini geçerek dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin başvurduğu seçmelerde birinci oldu; sınava sadece 13 öğrenci davet edildi ve sadece ikisi kazanabildi.

Üniversite Öncesi Salzburg Mozarteum Üniversitesi tarafından düzenlenen seçmelere katılan ilk Türk öğrenci olan 13 yaşındaki Bürkev, Rus asıllı Alman piyanist Pavel Gililov tarafından kabul edilen ilk üniversite öncesi öğrenci olacak.

Bürkev, seçmeler için Almanca dersleri de aldığını belirterek, ”Sınav günü çok heyecanlıydım, ancak 12 profesörden oluşan jüri karşısında sahne aldıktan sonra kazandığımı yüzlerindeki gülümsemelerden anladım." dedi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda henüz 7 yaşındayken yarı zamanlı eğitime başlayan Bürkev, 9 yaşında tam zamanlı piyano eğitimine geçti. 4 Yaşında başladığı 9 yıllık piyano tarihi boyunca uluslararası yarışmalarda sekiz ödül kazandı.

“Doğmadan önce annem ders almak ve piyano çalmak istedi, bu yüzden doğduğumda evde bir piyano vardı" dedi.

Bürkev, Mozarteum Üniversitesi'nde okumanın en büyük hayali olduğunu belirterek, ”Annem piyanoya olan ilgimi görünce bana 4 yaşında piyano dersleri vermeye başladı." dedi.

İlyun Bürkev'in babası işadamı Doğan Bürkev, bu başarının arkasında aile olarak yer aldıkları ekip çalışmasının olduğunu söyledi.

“Bu gerçek bir özveri hikayesi. Annesi Neşe Güler Bürkev, kızımızın müzik yeteneği için üst düzey işinden ayrıldı ve tüm zamanını İlyun'a adadı" diye ekledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Burcu Aktaş Urgun'un öğrencisi İlyun Bürkev, Ocak ayında hayatını kaybeden ilk devlet sanatçısı ve müzik eğitimcisi olarak tanınan Ahmet Adnan Saygun'un ders verdiği devlet sanatçısı Gülsin Onay'dan da düzenli dersler aldı. 6 Aralık 1991, İstanbul'da.

“O gerçekten olağanüstü bir yetenek. İlyun Bürkev'in gelişimine özel derslerle katkıda bulunan Onay, ”13 yaşındaki bir çocuğun nasıl bu kadar olgun olabileceğine ve piyanoyu bu kadar iyi çalabildiğine her zaman hayranım" dedi. “Dünya standartlarında bir piyanistimiz olacak. Onu yolculuğa başarılı olmasını dilerim.” diye de ekledi.