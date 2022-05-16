Moskova'nın 'Yenilgisi' ve İsveç'in NATO'ya Katılması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir güvenlik felaketine uyanıyor.

Şubat ayında, ülkesinin Ukrayna'ya karşı "özel operasyonunun", NATO'nun Rusya'nın eski çöküş alanı olan Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği'ndeki "sonsuz" genişlemesini sona erdirmek için önleyici bir hamle olduğunu söyledi.

Ancak Rusya'nın saldırganlığının bir sonucu olarak, olacak olan da tam olarak budur.

Finlandiya ve İsveç, 30 üyeli güvenlik bloğuna katılmak istediklerini söylediler - bu süreç bir yıla kadar sürebilir.

NATO kuvvetleri içeri girdikten sonra, çam ormanları ve soğuk göller boyunca 1.340 km (833 mil) uzanan Fin-Rusya sınırının hemen yanında olabilirler.

1949'da Soğuk Savaş'ın şafağında başladığında, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) sadece 12 üyesi vardı.

1991 Sovyet çöküşünden sonra, Moskova'nın uyduları olan 11 Doğu Avrupa ülkesi ve üç Sovyet cumhuriyeti ittifaka katıldı.

Kremlin, genişlemeyi varoluşsal bir tehdit olarak gördü ve buna son verme çağrısı, Putin'in 24 Şubat'taki Ukrayna işgalinden önce kolektif Batı'ya teslim edilen taleplerin çamaşır listesinin bir parçasıydı.

Bu nedenle, Stockholm ve Helsinki tarafından yapılan açıklamalar, Putin'in hem yurtdışındaki hem de yurtiçindeki itibarına çifte darbe vuruyor.

2019'da Rusya'dan kaçan bir yayıncı ve muhalefet aktivisti olan Sergei Biziukin, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bu, Putin'in iki cephedeki yenilgisini işaret ediyor - yabancı ve yerli" dedi.

Sadece yıllar önce, bazı siyasi güçler NATO'yu Soğuk Savaş'ın eski bir kalıntısı olarak görüyorlardı.

Artık değil, çünkü Avrupa – Putin dostu Macaristan ve Sırbistan hariç – Rusya'nın yeni keşfedilen girişkenliğinin tehlikesini ve bazılarının İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzenine saygısızlık olarak adlandırdığı şeyi fark etti.

Rusya'da, Kremlin yanlısı en etkili figürler bile, Putin'in en kötü güvenlik kabusunun nasıl gerçekleştiğini devlet onaylı televizyon kanallarının izleyicilerine açıklamakta zorlanacaklar.

Bazı Ruslar, Avrupa'nın güvenlik manzarasını yeniden şekillendirecek gelişmeye kara mizahtan başka bir şey olmadan yanıt veriyor.

"Bir kez daha, tüm bunlar bana Putin'in bir Alman casusu olduğunu düşündürüyor. Hiç kimse Rusya'yı mahvetmek ve NATO'yu kapımıza getirmek için bu kadar çok şey yapmadı, "dedi St Petersburg'da soyadını saklamayı tercih eden bir restoran şefi olan Konstantin, alaycı bir şekilde.

Finlandiya ve İsveç'in komşuları, Putin'in ne kadar öngörülemez hale geldiği göz önüne alındığında, seçimlerini tamamen anlaşılabilir ve rasyonel bir şey olarak görüyorlar.

İki ülke kendilerini eski bir düşmandan korumaya çalışıyorlar, diyor bir hak gözlemcisi olan Norveç Helsinki Komitesi'nde kıdemli bir politika danışmanı olan Ivar Dale.

"Ukrayna'nın işgalinden sonra, Putin'in güvenceleri değersiz" dedi El Cezire'ye. "Sistematik yalan söylemek belki de bir süre strateji olarak yararlı oldu, ancak geri döndü ve Rusya'nın uluslararası alandaki konumunu tamamen mahvetti."