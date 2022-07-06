Moskova'nın Ukrayna'yı Yenmesiyle Birkaç Kişi Öldü

Ukraynalı yetkililer, Rus bombardımanının son 24 saat içinde Ukrayna'da sekiz sivili öldürdüğünü ve 25'i daha yaraladığını söylerken, Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna güçlerinin saldırılarının dört sivili öldürdüğünü söylüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Fransız liderler arasındaki bir çağrının yayınlanmasının "diplomatik görgü kurallarının" ihlali olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, modern ve etkili bir hava savunma sistemi için tekrar çağrıda bulunurken Salı gecesi neredeyse tüm Ukrayna'da hava alarmlarının çaldığını söyledi.

Batı Ukrayna'nın Khmelnytskyi bölgesinde, Dnipropetrovsk'un orta bölgesinde, Sumy sınır bölgesinde ve Karadeniz liman kenti Mykolaiv'de saldırılar olduğunu söyledi.

Luhansk valisi, Rus birliklerinin ağır çatışmalara girdiğini ve Ukrayna'nın Donetsk bölgesine doğru ilerlediklerini söyledi.

BM, 24 Şubat'tan bu yana 8,79 milyondan fazla kişinin Ukrayna sınırını geçtiğini söyledi.

BM mülteci ajansı, Rusya'nın Şubat ayı sonundaki işgalinden bu yana 8,79 milyondan fazla kişinin Ukrayna sınırını geçtiğini söyledi.

Ajans, web sitesinde 24 Şubat'tan bu yana 8.793 milyon insanın geçiş yaptığını söyledi.

Rusya parlamentosu kapsamlı savaş dönemi ekonomik kontrollerini onayladı

Rusya parlamentosu, ekonomi üzerinde sıkı kontroller getiren, işletmelerin silahlı kuvvetlere mal tedarik etmesini ve bazı firmalarda çalışanların fazla mesai yapmasını zorunlu kılan iki yasa tasarısını aceleye getirdi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yasalaştıktan sonra, tasarılar, Kremlin'in Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" olarak adlandırdığı şey sırasında hükümetin "özel ekonomik önlemler" getirmesine izin verecek.

“Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri tarafından Ukrayna toprakları da dahil olmak üzere Rusya dışında gerçekleştirilen operasyonlar bağlamında, silahların, askeri teçhizatın onarımına ve silahlı kuvvetlere maddi ve teknik araçlar sağlanmasına ihtiyaç var” dedi.

AB, Çek başkanlığında enerji arzına odaklanıyor

Çek Cumhuriyeti, bloğun başkanlığını devraldıktan sonra önceliklerini sunduğundan, AB, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında enerjiye daha fazla odaklanmaya başladı.

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu'na verdiği demeçte, "Gaz arzının daha fazla kesintiye uğramasına, hatta Rusya'nın tamamen kesilmesine hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

Komisyonu, 20 Temmuz'da AB içindeki gaz akışlarını “en çok ihtiyaç duyulan yere” yönlendirmeye yardımcı olacak enerji arz güvenliğine ilişkin bir acil durum planını açıklayacak.