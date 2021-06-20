Moskova'da Ne Yapılır, Moskova'da Gezilecek Yerler Nelerdir?

Rusya'nın başkenti olan ve Rusya'nın en kalabalık şehri olan Moskova ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. Doğu Avrupa'nın önemli politik, ekonomik, kültürel ve bilim merkezini oluşturan Moskova oldukça önemli bir yapıya sahiptir. Avrupa içerisinde topraklarının bütünü ile yer alan en büyük niteliğe sahip olan Moskova, İstanbul ardından Avrupa'nın en büyük ikinci şehri olma özelliğini taşımaktadır. Bunun yanı sıra Moskova'nın Dünya üzerinde en büyük olan 18. kentsel alana sahip olduğu bilinmektedir. 2013 yılında yapılmış olan araştırma ise Moskova'nın dünyanın en pahalı 9. şehri olarak seçildiğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Dünya üzerinde sayılı büyük kentler ekonomisine sahip olan Moskova, “Global Kent” olarak kabul görmektedir.

Yeryüzündeki en kuzey kısında yer alan Metropol ünvanına sahip olan Moskova, turizm konusunda da dünya genelinde en hızlı büyüyebilen kentler arasında yer almıştır. Gezilecek yerler bakımından her gezgine ve her tercihe hitap eden Moskova 14 yıl içerisinde kendi halinde bulunan bir beylik şeklinde tarih sahnesine çıkmıştır. Zenginliğe sahip olmak konusunda 1480 tarihi itibariyle Rusya'nın başkenti haline gelmiş olmasının büyük bir payı vardır. Kent sadece ekonomik ve mimari açıdan gelişme ile kalmamış aynı zamanda kültürel birikimini de kayda değer oranda arttırmıştır.

Moskova şehri içerisinde gezip görülmesi tavsiye edilen yerler Kızıl Meydan, Kremlin Sarayı, Bolşoy Tiyatrosu, Gorky Park, Aziz Vasil Katedrali, Lenin'in Mozolesi, Arbat Caddesi, Puşkin Müzesi, Gum Alışveriş Merkezi, Serçe Tepeleri, Moskova Metrosu, Devlet Tarih Müzesi, Hayvanat Bahçesi, Kozmonotluk Anıt Müzesi gibi yerlerdir.

Kızıl Meydan ile beraber üne kavuşan Moskova, Rusya'nın turistik, kültürel ve ekonomik merkezi sayılmaktadır. Şehrin her yerinde tarihi yapılar ve gezilmesi gereken yerler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Moskova kültürel bir merkez olması sebebiyle diğer ülkelere mutfaklarına ait yemekleri de içerisinde barındırır.