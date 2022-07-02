Moskova Tiyatrosu, Meydan Okuyan Son Performansıyla Kapıları Kapattı

Rusya'daki sanatsal özgürlüğün son kalelerinden biri olan Gogol Center tiyatrosu, Savaşa Katılmıyorum adlı meydan okuyan bir final gösterisiyle kapılarını kapattı.

Perşembe gecesi Kremlin'in Ukrayna'yı işgalini protesto eden duygusal oyun, Rus başkentinin sürekli küçülen muhalefet ve aydın çevreleri için dramatik bir dönemin sonu oldu.

Daha önce Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısını eleştirdikten sonra Rusya'yı terk eden isyancı yönetmen Kirill Serebrennikov tarafından yönetilen Gogol Center, on yıl boyunca cüretkar oyunlar sahneledi ve genellikle giderek katılaşan yasaları ve Moskova'nın Başkan Vladimir Putin yönetimindeki keskin muhafazakar dönüşünü test etti.

Perşembe akşamı final performansı, oyuncuların Sovyet şair ve şu anda Ukrayna'da doğmuş olan asker Yuri Levitansky'nin şiirlerini okuduğunda bazı izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Son oyunun adı, Levitansky'nin sembolik dizelerinden birinden alınmıştır: “Ben savaşta yer almam, o bende yer alır”.

Gösteri sona erdiğinde, tiyatronun giden sanat yönetmeni Alexei Agranovich, “Gogol Center kapandı. Sonsuza dek."

Çarşamba akşamı, Moskova makamları Sovremennik ve Gogol Center da dahil olmak üzere Moskova'nın en iyi birkaç tiyatrosunda bir yönetim değişikliği duyurdu. Yetkililer, Gogol Merkezi'nin eski adını - Nikolai Gogol Drama Tiyatrosu'nu geri alacağını söyledi.

2012 ve 2021 yılları arasında Gogol Center'ın sanat yönetmenliğini yapan Serebrennikov, yetkilileri ulusal bir kültür feneri olarak inşa ettiği eski tiyatrosunu "öldürmekle" suçladı.

"Evet. Gogol Merkezi kapatıldı. İşte bu," diye yazdı Serebrennikov, mesajlaşma uygulaması Telegram'a.

“Sanat açısından bu sadece sabotaj değil, cinayettir.”

Lider değişikliğinin mekanın "dürüstlüğünün" cezası ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşını protesto etme çabaları da dahil olmak üzere bir "özgürlük girişimi" olduğunu söyledi.

52 yaşındaki yönetmen, destekçilerinin Rus yetkililere meydan okuduğu için Kremlin tarafından cezalandırıldığını söylediği yüksek profilli bir dolandırıcılık davasına yakalandı.

Yetkililer, Moskova'nın önde gelen bir başka tiyatrosu olan Sovremennik'in de yönetim değişikliğine gideceğini söyledi.

Bu değişiklikler, Başkan Putin'in Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana herhangi bir muhalefete yönelik artan baskının bir parçası olarak görülüyor.

Perşembe günü Serebrennikov, güneydoğu Fransa'daki Avignon'dan video bağlantısı aracılığıyla izleyicilere hitap etti.

“Gogol Merkezi bir fikirdir, özgürlük fikridir. Özgürlük ölmedi. Özgürlük biz yaşadıkça yaşar” dedi.

Serebrennikov konuşmasında, Moskova'daki kapanışa rağmen tiyatronun misyonunun devam edeceğine söz verdi.

"Bu bina vardı. Bir tane daha olacak" dedi.