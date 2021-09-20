Moskova Muhabiri Seçimlerle İlgili Haber Yaparken Kişisel Bilgileri İnternete Sızdırdı

The Independent'ın Moskova muhabiri, bu haftaki seçimleri haber yaparken yerel yetkililer tarafından "bariz bir gözdağı verme eylemi" olarak kişisel verilerini internete sızdırdı. İngiliz gazeteci Oliver Carroll, Cumartesi günü Osinovo banliyösünde, "hassas bir seçim dönemi" olarak tanımladığı bir seçim merkezine gitti. Bölgesel başkent Kazan ile Tataristan kırsalı arasındaki sınırda bulunan sandık merkezi, “olası seçim manipülasyonları için tatlı bir noktada” diyor.

Haber verirken, kendisi hakkında bir dizi endişe verici sosyal medya paylaşımına karşı uyarıldı.

Bay Carroll, The Independent'ta, bir kamu kanalında Telegram'da paylaşılan bir gönderiyi şöyle yazıyor: "Kişisel verilerle birlikte kendi fotokopisi çekilmiş pasaportumun bir resmini gösterdim. Bir diğeri, yerel seçimlerin itibarını karalamak için Tataristan'a geldiğimi ileri sürdü.

“[Sosyal medya] kanalının yerel yetkililere bağlı olduğu bildiriliyor.

“Sızıntı için yalnızca iki olası kaynak var gibi görünüyordu: Göç belgelerini tamamlamak için pasaportu kopyalayan otelim veya komite başkanı ve ilgili güvenlik görevlileri.

"Ama o zamandan beri incelediğim otel tarafından alınan kopya, çevrimiçi yayınlanandan çok daha yüksek çözünürlükte."

Günün erken saatlerinde, sandık merkezinde bir yetkili, muhabirden pasaportunu ve göçmenlik belgelerini göstermesini istedi, ikincisinin gösterilmesi yasal bir zorunluluk olmadığını söyledi. Yetkili, daha sonra, Bay Carroll'ın seçim işlemleri hakkında rapor vermesi için "seçim komisyonu başkanı tarafından isteksizce akredite edilmeden" önce başka bir odada telefon görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı.

Carroll, Osinovo'da Cuma günü başlayan yasama seçimlerinin, oy pusulalarının ve kayıtların tutulduğu ikinci bir kasa olarak "bitişik bir odadaki kameraların görüş alanı dışında" tutulduğu dolandırıcılık iddialarıyla gölgelendi.

Bölgesel seçim komisyonu, Cumartesi sabahı kasanın ana odaya taşınmasını emretti, ancak iktidardaki Birleşik Rusya partisinden bir monitör ona muhalefet adaylarının kasayı "şiddetle" hareket ettirdiğini ve kapısının bir kısmının menteşelerinden düşmesine neden olduğunu söyledi.

Bay Carroll notlar alıp insanlarla röportaj yaparken, “odada ciddi görünen yarım düzine adam belirdi” ve onun yönüne “büyük ölçüde hareketsiz ve duygusuz” baktı.

Carroll, "Bana adamlardan birinin aşırılıkçılıkla mücadele etmekle görevli, ancak genellikle daha çok muhalif meselelerle ilgilenen yerel bir güvenlik organı olan karanlık 'Merkez E'nin başkan yardımcısı olduğu söylendi" diye yazıyor. Ayrıca, adını bilen ancak nasıl olduğunu söylemeyen devlet medya ajansı Tatar Info'dan bir muhabir tarafından da konuşuldu.

Veri sızıntısı hakkında yorum yapmak için Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'na başvurulmuştur. Geçen ay, BBC'nin Moskova muhabiri Sarah Rainsford, 31 Ağustos'ta akreditasyonunun yenilenmeyeceği söylendikten sonra fiilen Rusya'dan atıldı. Bir devlet televizyonu, bu hareketin İngilizlerin Rus gazetecilere "ayrımcılık" yapmasına misilleme olarak "sembolik bir sınır dışı etme" olduğunu söyledi.