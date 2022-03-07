Moskova İnsani Koridorların Açıldığını Açıkladı

Rusya, birçok şehirde ateş yakacağını ve insani koridorlar açacağını söylüyor.

Kiev, Rusya ve Belarus'a çıkış yollarını "ahlaksız" olarak belirlemek için harekete geçti.

Mariupol'de daha önce yapılan iki ateşkes girişimi hafta sonu çökmüştü.

İnsani kriz, Rus taarruzu devam ettikçe büyüyor.

Rusya, BM mahkemesinde Ukrayna'daki savaş duruşmasından kaçındı

Moskova, Ukrayna'nın hakimlerine Rusya'nın işgalini durdurma emri verme talebinin dinlenmesi için BM'nin en üst mahkemesine bir heyet göndermeyi reddetti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Joan Donoghue duruşmaların başında yaptığı açıklamada, "Mahkeme, Rusya Federasyonu'nun bu sözlü duruşmalara görünmemesine üzüntü duyuyor." dedi.

Bakan, Rusya' nın Hollanda Büyükelçisi Alexander Shulgin' in mahkemeye yazdığı ve "hükümetinin katılmayı düşünmediğini belirttiğini" söyledi.

Ukrayna, Lahey'de bulunan UAD'den Rusya'ya Moskova'nın 24 Şubat'ta başlattığı "askeri operasyonları derhal askıya alma" emri vermesini istedi.

Gözlemci, Rus polisinin savaş karşıtı protestolarda 5 bin kişiyi gözaltına aldığını açıkladı

Protesto izleme grubu OVD-Info, Rus polisinin Pazar günü ülke çapında onlarca şehirde düzenlenen savaş karşıtı gösterilere katıldıklarından dolayı 5 bin 2020 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Mitingler, Moskova'nın taarruza başlamasından bu yana Rusya'da düzenlenen bir dizi savaş karşıtı gösterinin sonuncusu oldu. Protesto izleme grubu OVD-Info'ya göre, protestolara katılan 13 bin 300'den fazla kişi tutuklandı.

Rusya: Ukrayna'da altı insani yardım koridoru açılacak

Rusya, sivillerin kaçması için Ukrayna şehirlerinin etrafında altı insani yardım koridoru açılacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "İnsani koridorlar hakkında ukrayna tarafına önceden ayrıntılı bilgi verildi" dedi.

Kiev Moskova'yı insani koridorlar üzerinde manipülasyon yapmakla suçladı

Ukrayna başbakan yardımcısı Moskova'yı, Ukrayna'daki herhangi bir insani koridorun Rusya veya Belarus üzerinden çıkmasını talep ederek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Batılı liderleri manipüle etmeye çalışmakla suçladı.

Iryna Vereshchuk, Kiev'in Rusya'yı Ukraynalıların ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine doğru tahliye etmelerine izin vermek için ateşkesi kabul etmeye çağırdığını söyledi.

Vereshchuk televizyonda yayınlanan bir brifingde, Ukrayna'nın Pazartesi sabahı erken saatlerde Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerden sonra Rusya'nın insani koridorlarla ilgili önerisini aldığını söyledi.