Moskova Düzinelerce İngiltere Vatandaşını Yasakladı

Moskova, savunma yetkilileri ve BBC, The Financial Times ve The Guardian'dan önde gelen gazeteciler de dahil olmak üzere düzinelerce İngiltere vatandaşını kara listeye aldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kasabasındaki Azot kimyasal fabrikasına sığınan Ukraynalı savaşçılara Çarşamba günü teslim olma şansı verdiğini söyledi.

Rus ordusu, iki taraf kilit şehrin kontrolü için savaşırken, yüzlerce sivili Azot kimyasal tesisinden tahliye etmek için Çarşamba günü bir insani koridor kuracağını söyledi.

Ukrayna, Kharkiv bölgesi Severodonetsk'te zor kayıplar yaşıyor: Zelenskyy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Ukrayna'nın Severodonetsk ve Kharkiv bölgesinde zor kayıplar yaşadığını söyledi.

Ülkenin şimdi modern füzesavar silahlara ihtiyacı olduğunu ve teslimatlarını geciktirmenin hiçbir gerekçesi olamayacağını söyledi.

Kiev, Rus birliklerinin doğu şehirlerine saldırılar düzenlediğini söyledi

Ukrayna silahlı kuvvetlerine göre, stratejik öneme sahip Severodonetsk şehrinin kontrolü için şiddetli sokak çatışmaları sürerken, Rus birlikleri doğu Ukrayna'da çeşitli yerlerde saldırı operasyonları düzenliyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son raporunda Rusya'nın birliklerini yeniden gruplandırdığını ve takviye getirmeye çalıştığını söyledi.

Kharkiv'deki Rubizhne'ye ve Luhansk bölgesindeki Zolote'ye Rus saldırıları oldu. Ukrayna askerleri Donetsk'teki Berestove'deki saldırılardan birini püskürttüler.

Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki cephenin neredeyse tüm bölümlerinde ağır Rus topçu ateşi olduğu bildirildi.

Biden: Ukrayna'dan tahıl çıkarmak için geçici silo planı

ABD Başkanı Joe Biden, çok ihtiyaç duyulan tahılı dışarı çıkarmak için Ukrayna sınırında ve Polonya'da bazı silolar inşa etmek için Avrupa Birliği ortaklarıyla yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.

Biden duyuruyu Philadelphia'daki bir konuşma sırasında yaptı.

Rusya ile devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'da ablukaya alınan limanlar, Avrupa'nın en önemli ekmek sepetinden 25 milyon tona kadar tahıl ihracatını engelledi.

Ukrayna talep edilen silahların yüzde 10'unu aldı: Savunma bakanlığı

Savunma bakan yardımcısı, Ukrayna'nın Batı'dan Rus taarruzuna karşı savaşmak için talep ettiği silahların sadece yüzde 10'unu aldığını söyledi.

Anna Malyar televizyonda yaptığı açıklamada, "İhtiyacımız olduğunu söylediklerimizden yüzde 10'a ulaştık" diyerek Batı'nın teslimat programını hızlandırması gerektiğini söyledi.

"Ukrayna ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ordumuz ne kadar profesyonel olursa olsun, Batılı ortakların yardımı olmadan bu savaşı kazanamayız."