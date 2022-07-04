Moskova, Bulgaristan'ın Sınır Dışı Edilmesine Yanıt Verecek

Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya'nın Bulgaristan'ın 70 Rus diplomatı sınır dışı etmesine aynı şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Luhansk valisi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının odak noktasını Luhansk'ı aldıktan sonra tüm Donetsk bölgesini ele geçirmeye kaydıracağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rusya'nın Luhansk bölgesinin tam kontrolünü talep etmesinin ardından Lysychansk şehri de dahil olmak üzere kaybedilen toprakları geri alma sözü verdi.

Yetkililer, doğu kentinin çok sayıda roketatar tarafından Rus bombardımanı tarafından vurulması sonrasında Slovenya'da en az altı kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

İşte en son güncellemeler:

Ukrayna, Papa'yı ziyaret davetini yineledi

Ukrayna dışişleri bakanlığı sözcüsü, Ukrayna'nın Papa Francis'in Ukrayna'yı ziyaret etme davetini yenilediğini ve Papa'yı halkı için dua etmeye devam etmeye çağırdığını söyledi.

“İçtenlikle arzu edenlerle bağları derinleştirmenin zamanı geldi. Papa Francis'in ülkemizi ziyaret etmesi için davetimizi yeniliyoruz ve Ukrayna halkı için dua etmeye devam etmenizi rica ediyoruz."

Papa röportajda, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak Kanada'ya yaptığı gezinin ardından Moskova ve Kiev'e gidebileceğini umduğunu söyledi.

Türkiye Rus gemisini durdurdu, Ukrayna iddialarını araştırdı

Üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında Rus bandıralı bir kargo gemisini durdurduğunu ve Ukrayna'nın çalıntı tahıl taşıdığı iddiasını araştırdığını söyledi.

Ukrayna'nın Türkiye büyükelçisi Pazar günü yaptığı açıklamada, Zhibek Zholy gemisinin Türk gümrük yetkilileri tarafından alıkonulduğunu söyledi. Reuters tarafından incelenen bir resmi makam ve belgelere göre, Ukrayna daha önce Türkiye'den gemiyi alıkoymasını istemişti.

Rusya, diplomatik ihraçların ardından Bulgaristan'a aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın Bulgaristan'ın 70 Rus diplomatı sınır dışı etmesine aynı şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Rusya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülke olan ve bir zamanlar Rusya'nın yakın bir müttefiki olan Bulgaristan büyükelçisi, geçen hafta Moskova'dan sınır dışı etmeler üzerine Sofya'daki büyükelçiliğini kapatmasını isteyeceğini söyledi.

Ordu, Yılan Adası'nda Ukrayna bayrağının yeniden dikildiğini söyledi

Ukrayna askeri sözcüsü, Rus birliklerinin geçen hafta stratejik karakoldan çekilmesinin ardından Karadeniz'deki Yılan Adası'nda Ukrayna bayrağının tekrar çekildiğini söyledi.

Ukrayna'nın güney askeri komutanlığının sözcüsü Natalia Humeniuk düzenlediği basın toplantısında, "Bölge [Yılan Adası] Ukrayna'nın yargı yetkisine iade edildi" dedi.