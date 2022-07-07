Moskova, Boris Johnson'ın Düşüşüne Sevindi

Rus politikacılar Boris Johnson'ın düşüşünü kutlamak için sıraya girdiler ve İngiliz lideri Ukrayna'yı Rusya'ya karşı silahlandırdığı için sonunda hak ettiği ödülü alan "aptal bir palyaço" olarak nitelendirdiler.

2019'da büyük bir seçim zaferi kazanan 2016 Brexit kampanyasının yüzü olan Johnson, Perşembe günü bakanlar ve Muhafazakar parti milletvekillerinin birçoğu tarafından bir dizi skandal üzerine terk edildikten sonra istifa ettiğini duyurdu.

Kremlin, Johnson'ı da sevmediğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Johnson'ın Downing Street dışında istifasını açıklamasından kısa bir süre önce, “Bizi sevmiyor, biz de onu sevmiyoruz” dedi.

Ruslar, yakın zamanda meslektaşlarına, 1979'dan 1990'a kadar İngiltere başbakanı olarak görev yapan eski Sovyetler Birliği'nin istikrarlı bir düşmanı olan Margaret Thatcher'dan daha uzun süre iktidarda kalmak istediğini söyleyen Johnson hakkındaki değerlendirmelerinde acımasızdı.

Rus iş adamı Oleg Deripaska, Telegram'a yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki bu anlamsız çatışmada on binlerce hayat" tarafından vicdanı karartılacak olan "aptal bir palyaço" için "şanlı bir son" olduğunu söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadının sözcüsü Vyacheslav Volodin, "Palyaço gidiyor" dedi.

“Son Ukraynalıya kadar Rusya'ya karşı savaşın ana ideologlarından biri. Avrupalı ​​liderler böyle bir politikanın nereye varacağını düşünmeli” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Johnson'ın düşüşünün Batı'nın siyasi, ideolojik ve ekonomik krizle parçalandığını söylediği gerilemenin bir belirtisi olduğunu söyledi.

Zakharova, "Hikayenin ahlaki değeri şudur: Rusya'yı yok etmeye çalışmayın" dedi. “Rusya yok edilemez. Üzerinde dişlerinizi kırabilir ve sonra boğulabilirsiniz.”

'Silah yoldaşları onu teslim etti'

Johnson , Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini ancak yerine yenisi seçilinceye kadar başbakan olarak kalmayı planladığını açıklayan konuşmasında , Ukrayna halkına hitaben yaptığı konuşmada, İngiltere'nin “özgürlük mücadelenizi mümkün olduğu sürece desteklemeye devam edeceği” sözünü verdi".

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın işgalini emretmeden önce bile, Johnson Putin'i defalarca eleştirdi - onu çılgın hırslarıyla dünyayı tehdit eden acımasız ve muhtemelen irrasyonel bir Kremlin şefi olarak nitelendirdi.

İstiladan sonra Johnson, silah göndererek, Rusya'ya modern tarihin en ağır yaptırımlarından bazılarını uygulayarak ve Ukrayna'yı Rusya'nın geniş silahlı kuvvetlerini yenmeye çağırarak İngiltere'yi Ukrayna'nın en büyük Batılı destekçilerinden biri yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ile görüşmek için iki kez Kiev'e gitti.

Johnson'ın Ukrayna'ya desteği o kadar sağlamdı ki, Kiev'de bazıları tarafından sevgiyle “Borys Johnsoniuk” olarak biliniyor. Bazen konuşmalarını “Slava Ukraini” veya “Ukrayna'ya şan” ile bitirdi.

Johnson'ın siyasi sorunları İngiltere'de tırmanırken, Ukrayna'da büyük ölçüde bilinmiyordu.

Kiev merkezli bir siyasi analist olan Igar Tyshkevich, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, “Skandal, kesinlikle Boris Johnson'ın Ukrayna'daki konumu nedeniyle kazandığı popülaritesi nedeniyle Ukrayna medyasında nispeten fark edilmedi” dedi.

Tyshkevich, Ukraynalıların Johnson'ı "Ukrayna'ya yaptığı ziyaretler ve savaş sırasında Ukrayna'ya gelen ilk Avrupalı ​​ağır sıkletlerden biri olduğu için" tercih ettiğini söyledi.

“Birleşik Krallık'ta onun hakkında olumsuz olan şey buraya ulaşmıyor. Göreceli olarak, çevrilmiş bir hikaye [skandallarla ilgili] okuyucusunu bulamayacak," dedi Tyshkevich.

Johnson, Şubat ayında Rus halkına “gereksiz ve kanlı” savaşın kendi adlarına olduğuna inanmadığını söyleyerek basit bir Rusça konuştu.

Rusya, İngiltere'nin dünyadaki gerçek ağırlığının çok ötesine yumruk atmaya çalışan kötü hazırlanmış bir soytarı olarak onu defalarca reddetti.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Zakharova, Johnson'ı kendi düşüşünün yazarı olarak neşeyle tasvir etti.

“Boris Johnson, kendisi tarafından fırlatılan bir bumerang tarafından vuruldu” dedi. "Silah arkadaşları onu ele verdi."