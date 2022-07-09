Moskova Belediye Meclis Üyesi, Savaş Karşıtı Yorumu Nedeniyle 7 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kremlin'i eleştiren bir avukatın söylediğine göre, bir Moskova bölge meclis üyesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirdiği için yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Krasnoselsky bölge konseyi üyesi Alexei Gorinov, 15 Mart'ta bir çocuk çizim yarışmasının tartışıldığı bir konsey toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık savaşı yürüttüğünü söyledi.

“Her gün çocuklarımız ölüyorken, Çocuk Bayramı için nasıl bir resim yarışmasından bahsedebiliriz?” YouTube'da yayınlanan toplantının bir kaydında diyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra çıkarılan ve resmi raporlardan sapan bilgiler olarak tanımlanan “Rusya ordusu hakkında sahte bilgilerin kasıtlı olarak yayılmasını” yasaklayan ceza kanununun 207.3 maddesi uyarınca tutuklandı .

Gorinov'un destekçileri Telegram kanallarında meclis üyesinin bir cam sanığın kafesine kelepçeli bir şekilde ellerinde “Bu savaşa hala ihtiyacın var mı?” yazılı bir pankart tutan bir resmini yayınladılar.

Cuma günkü cezada, "Baharımı aldılar, yazımı aldılar ve şimdi hayatımın yedi yılını daha aldılar" dedi.

Hapisteki muhalefet lideri Alexey Navalny'nin genelkurmay başkanı Leonid Volkov, mahkemenin kendi Telegram hesabında teyit edilen cezanın, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine atıfta bulunmak için “savaş” kelimesini kullanan insanlara örnek olması gerektiğini söyledi.

Rusya, "özel askeri operasyon" adını verdiği operasyona başladığından beri , eylemlerinden "savaş" veya "istila" olarak bahseden medyaya ve bireylere baskı uyguluyor.

Birçok kişiye savaşı protesto ettikleri için idari para cezası verildi.

Rusya, zulüm gören Rusça konuşanları savunmak ve Ukrayna'dan gelen askeri tehdidi etkisiz hale getirmek için güç kullanması gerektiğini söyledi.

Kiev ve Batılı müttefikleri, bu tür gerekçeleri, binlerce cana mal olan, kasabaları ve şehirleri yerle bir eden ve Ukrayna nüfusunun üçte birini yerinden eden bir fetih savaşı için temelsiz bahaneler olarak reddediyor.