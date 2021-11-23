Moskova, ABD'nin Bu Ay Rusya'ya Nükleer Saldırı Provası Yaptığını Söyledi

Rusya'nın savunma bakanı Salı günü ABD'li bombardıman uçaklarını bu ayın başlarında Rusya'ya iki farklı yönden nükleer saldırı provası yapmakla suçladı ve uçakların Rusya sınırının 20 km (12.4 mil) yakınından geldiklerinden şikayet etti.

Suçlama, ABD'li yetkililerin güney komşusuna olası bir Rus saldırısına ilişkin endişelerini dile getirmesiyle birlikte, Washington ve Moskova arasında Ukrayna konusunda yüksek gerilimin olduğu bir zamanda geldi - Kremlin'in yanlış olarak reddettiği bir öneri.

Moskova buna karşılık olarak ABD, NATO ve Ukrayna'yı kışkırtıcı ve sorumsuz davranışlarla suçlayarak, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikine, Ukrayna'nın doğu Ukrayna'da Rus destekli ayrılıkçılara karşı Türk saldırı uçağı kullanmasına ve sınırlarına yakın NATO askeri tatbikatlarına işaret etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Moskova'nın bu ay Rusya'ya 30 uçuş gerçekleştirdiğini söylediği ABD stratejik bombardıman uçaklarının faaliyetlerinde önemli bir artış kaydettiğini söyledi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Shoigu özellikle, bu ayın başlarında Rusya'ya karşı ABD'nin simüle edilmiş bir nükleer saldırısı olduğunu söylediği şeyden şikayet etti.

Shoigu, Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Savunma bakanı, ABD askeri tatbikatları 'Global Thunder' sırasında, 10 Amerikan stratejik bombardıman uçağının Rusya'ya batı ve doğu yönlerden nükleer silah fırlatma provalarının olduğunun altını çizdi" dedi.

"Devlet sınırımıza minimum yakınlık 20 km idi."

Shoigu, Rus hava savunma birimlerinin ABD stratejik bombardıman uçaklarını tespit edip takip ettiğini ve herhangi bir olayı önlemek için belirtilmemiş önlemler aldığını söyledi.

Bu yıl ABD'nin nükleer yetenekli B-52 bombardıman uçaklarını hızlandıran Global Thunder, ABD Stratejik Komutanlığı'nın ABD nükleer yeteneklerinin hazır olup olmadığını test etmek ve göstermek için tasarlanmış yıllık nükleer ve komuta tatbikatıdır.

Başkan Vladimir Putin, geçen hafta görünen olaya kısaca atıfta bulunarak, Rusya'ya yakın "çok ciddi silahlar" taşıyan Batılı stratejik bombardıman uçaklarından şikayet etti. Batı'nın Moskova'nın "kırmızı çizgilerini" çok hafife almama uyarılarını aldığını söyledi.

Shoigu, yorumları Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile bir video konferansta yaptı. Rusya'nın doğu sınırlarına yakın ABD bombardıman uçuşlarının da Çin için bir tehdit olduğunu söyledi.

Shoigu, "Bu çerçevede, Rus-Çin koordinasyonu dünya meselelerinde istikrar sağlayıcı bir faktör haline geliyor" dedi.

Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ve Çin'in toplantıda stratejik askeri tatbikatlar ve ortak devriyeler söz konusu olduğunda silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini artırma konusunda anlaştıkları belirtildi.