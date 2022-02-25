Montrö Boğazlar Sözleşmesi Açıklaması: Türkiye Tutumunu Sürdürecek!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve kullanmış olduğu ifadeler ile adından söz ettirdi. Meydana gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmaları hakkında yapılan yorumlara netlik kazandıran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tüm senaryolar için çalışıldığını söylerken önümüze gelecek olan çeşitli durumlar ile ilgili hazırlıkların yapıldığını da belirtti.

Bir süre önce Rusya'nın operasyon başlatmış olduğu Ukrayna'ya ilişkin Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmaları ve Türkiye'nin duruşu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik merak edilenleri yanıtladı ve gündemde adından söz ettirdi.

Çelik, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ifade ederken siyasi birlik ve toprak bütünlüğünün korunması adına üstüne düşenin yapılacağını açıkladı. Diğer taraftan kuşkusuz bir şekilde söz konusu bu saldırganlığın meydana gelecek olan sonuçlarını tümüyle reddettiklerini de belirtti. Bunun yanı sıra Rusya, Ukrayna ve NATO ile ilişkilerinin bulunduğunu açıklayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak burada bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'nin şimdiye kadar yapıcı bir tutum sürdürdüğünü ifade eden AK Parti Sözcüsü bundan sonra da NATO üyesi olarak bu tutumuna devam edeceğini ifade etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceklerini ifade eden Çelik, Türkiye'ye yakın bir şekilde ilgilendiren durumların bulunduğunu da anlattı.

Çelik, Kırım Tatarı milletvekilleri ile yakından temas içerisinde olduklarını ifade ederken Ukrayna'daki vatandaşlar ile de aynı şekilde yakın temas içerisinde olduklarını söyledi. Diplomatik misyonların görevlerine devam ettikleri de belirtildi ve devlet görevlilerinin vatandaşların hizmetinde olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Süreci takip etmeye devam edeceklerini ifade eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hukuki açıdan çalışmaların yapıldığını ve önümüze gelecek olan çeşitli durumlar ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten yorumlar gerçekleştirdi.