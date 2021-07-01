Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı Açıklaması

Sosyal medyanın aktif kullanıcısı, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı işadamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sürpriz bir şekilde ayrılmış ve ayrılık hakkında soru işaretleri geride kalmıştı. Başlarda evlenmeden hamile kalmayacağını açıklayan Subaşı, daha sonra hakkında çıkan iddiaları doğrulamış ve hamile olduğu bilgisini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Hamilelik haberlerini doğrulamasından iki gün sonra ise bebeğini düşürdüğünü belirten ünlü isim, daha sonra sevgilisiyle ayrıldıklarını ifade etmiş ve Mohammed Alsaloussi ile çekilmiş olduğu tüm fotoğrafları hesabından kaldırmıştı.

Şeyma Subaşı'nın yapmış olduğu bu açıklamalar ardından eski sevgili Mohammed Alsaloussi’den de sürpriz bir hamle geldi ve Mısırlı işadamı açık bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım gerçekleştirdi. Mısırlı işadamına ait olduğu öne sürülen Instagram hesabından sürpriz bir mesaj yayınlandı ve paylaşılan post oldukça dikkat çekti. Mısırlı işadamı paylaşmış olduğu bir fotoğrafın altına “Hazır mısınız?” şeklinde bir açıklama yazısı yazdı ve bu durum takipçileri heyecanlandırdı.

Eski sevgilinin herkese açık olarak paylaştığı gönderiye ile ilgili olarak Şeyma Subaşı hakkında açıklamalarda bulunacağını düşünülürken çok sayıda Türk kullanıcı da iş insanına yorum yazdı. Ünlü isim Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi’nin biten aşkları ilk günden beri magazin gündeminin üst sıralarında yer almakta. Çift son 20 günde bebek, evlilik, ayrılık ve dolandırıcılık haberleri ile basına yansımış ve olay çok konuşulmuştu. Yaşadığı ayrılık ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştiren Şeyma Subaşı ise “Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın” mesajı paylaşmış ve bu mesaj ile ünlü ismin takipçilerini eğlendirmişti.

Subaşı'nın yapmış olduğu bu paylaşım sonrasında işadamına ait olduğu öne sürülen “themeedo” isimli sosyal medya hesabından “Hazır mısınız?” yazılı bir paylaşım yapıldı. Gönderi yaklaşık olarak 500 bin kişi tarafından görüntülenirken takipçiler de Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı hakkında açıklama yapacağını düşündü.