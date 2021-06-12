Model Sevgilisi Balkondan Aşağı Düşerken O Anları Telefonla Kayıt Altına Aldı

ddiaya göre; sevgilisiyle kavga eden genç model, balkona çıktı ve balkonundan sarktı ve aşağı düştü. Şüphe üzerine gözaltına alınan şahsın, sevgilisi balkondan sarktığı sırada cep telefonu ile kayıt yaptığı iddia edildi.

İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen olayda, bazı ünlü isimlerin köpeklerini de eğiten B.E adlı şahıs, 33 yaşındaki Ukraynalı model sevgilisi Anzelika Sraufant'la akşam yemeğine gitti. İddiaya göre, yemek sonrasında taksiye binen çift arasında tartışma yaşandı. Alkollü oldukları öne sürülen ikilinin arasındaki tartışma evde de devam etti.

Fransız Balkondan Sarktı

İddiaya göre, Ukraynalı model evde bulunan Fransız balkondan sarktı. Dengesini yitiren , Ukraynalı Anzelika Sraufant aşağıya düşerek hayatını kaybetti. B.E'nin sevgilisi düştükten sonra hemen aşağıya koştuğu öğrenilirken genç kadını çevreden görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Modelin ölüm sebebinin ise Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak olan raporla kesinleşeceği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri hemen olay yerine gelerek incelemelere başladı, hayatını kaybeden Ukraynalı modelin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri modelin düştüğü evde inceleme yaptı. Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu bulduğu öne sürülürken.

B.E'nin sevgilisi düştükten sonra hemen aşağıya koştuğu öğrenilirken genç kadını çevreden görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Modelin erkek arkadaşı B.E'nin sevgilisinin camdan sarktığı sırada cep telefonunun kayıtta olduğunu ve telefonun görüntü çektiği iddia edildi.

İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen olayda 33 yaşındaki model Anzelika Sraufant hayatını kaybederken, köpek eğitmeni olan sevgilisinin hakkında ise tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekten işlem yapılan şüpheli şahıs adliyeye gönderildi. Ukraynalı genç model Anzelika Sraufant'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından hazırlanacak raporla kesinleşeceği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

