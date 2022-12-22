Mobilya, Alışveriş, Ev Eşyası, Telefon Alacaklar Nakit İmkânı Mevcut Değilse Bankalar Destek Veriyor ...

Mobilya, Alışveriş, Ev Eşyası, Telefon alacaklarda bankalardan destek var. Nakit sıkıntısı çekenlere bankalardan destek 50 bin lira tutarlı kredi verilecek. Sizlerde bu desteklerden faydalanmak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İşte detaylar…

Mobilya, alışveriş, ev eşyası, telefon alacaklara bankalardan nakit destek imkânı. 50 bin liraya kadar desteklerden faydalanabilirsiniz. Kredi kampanyası yürüten bankalar tüm müşterilerine istedikleri limitlerde kampanya düzenliyor. Düğün yapmak isteyenler evlilik kredisi, sünnet kredisi, ev mobilyası almak isteyenlere imkân tanınıyor. Mobilya alımında nakit para vermek yerine mobilyanın alındığı mağazaya para gönderilir. Krediler için bankalara başvuru yapıldığında isteyen alış veriş yapılan mağazadan da işlem yapabilir.

Kredi onayı almak için, banka sicilinin temiz olması aran şartlar arasında yer alıyor. İcralık durum söz konusu ise başvurunuz olumsuz sonuçlanır. Kredi notu yüksek olan kişilere uygun faiz oranları ile kredi imkânı tanıyor. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyor iseniz mobilya almak için bankalardan işlem yapabilirsiniz.

TEB Mobilya Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TEB kendi anlaşmalı olduğu 200 civarındaki mağazalardan alış veriş yapmak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru için banka şubelerine gidilebildiği gibi alış veriş yapılan mağazalardan da işlem yapılabilir. Anlaşmalı mağazalardan işlem yapabilmek için www.teb.com.tr adresine girilerek gerekli bilgiler elde edilebilir. Banka tarafında 50 bin liraya kadar mobilya kredi kullanabilir. Alınacak olan kredilerde vade 36 ay olarak belirlendi. Cep telefonu veya bilgisayar gibi teknolojik aletler alımı için en fazla 12 ay vade tanımlanıyor. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşteriler kredileri rahat bir şekilde kullanabilir.

Akbank Mobilya Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank şubelerinden 50 bin liraya kadar yapılacak alış verişlerde mobilya kredisi kullanılabilir. Kredi kullanabilmek için banka başvuru sahibinden kimlik belgesi, gelir belgesi ve yapılan alış verişin faturasını ister. Kredi onayı alındıktan sonra mağaza ile işbirliğine giden banka faturadaki tutarı bankaya göndererek 36 ay vade imkânı tanır. Mobilya kredilerinden senetli işlemlerin kullanılmaması için 36 ay vadeli krediyi kullanabilirsiniz.