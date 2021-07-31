Mitholz: Saatli Bombayla Karşı Karşıya Olan İsviçre Köyü

Köyün sardunya kaplı evleri, çoğu hala üst kattaki insanlar için yaşam alanı ve aşağıda çiftlik hayvanları için tezgahlar bulunan geleneksel ahşap tarım dağ evleridir.

Bazı evlerin 200 veya 300 yıllık olduğu, Alplerin her yerinde görülen bir tarz. Ama Mitholz'da değil. Burada tüm evler aynı tarihi taşıyor: 1948.

Bazılarının yazıtları var: "Dehşetten yeniden inşa edildim" veya "Bir anda yıkılan geri gelmez. Şimdi umutla bekliyoruz."

Ne oldu? Mitholz'un tek sokağının yarısında Ida Steiner hatırlıyor. "12 yaşındaydım" diyor. "Ben, annem ve anneannem uyuyorduk. Büyük bir patlama oldu, her yerde ateş gördük ve annem 'Dışarı çıkmalıyız!' dedi.

Patlama, Mitholz'un yukarısındaki dağda gömülü olan büyük bir İkinci Dünya Savaşı İsviçre ordusu mühimmat deposundan geldi. Güvenli olması gerekiyordu, ancak Aralık 1947'de, o zamanlar dünyanın nükleer olmayan en büyük patlamasında 3.000 ton mühimmat patladı. Patlama 160km (100 mil) uzaklıktan Zürih'te duyuldu, Mitholz'daki evler yıkıldı, kar karardı. Dokuz kişi öldü, çok daha fazlası yaralandı.

Bugün, Mitholz'un yukarısındaki dağ, patlamanın gücüyle tüm dağ tarafının uçup gittiği kocaman, soluk bir yara izi taşıyor. Köy hala altında yuva yapıyor; yıkılan evler bir yıl içinde geleneksel alp tarzında sevgiyle yeniden inşa edildi.

Peki şimdi ne olacak? Kimse tam olarak emin görünmüyor. Evler, zorunlu satın alma için değerleniyor, yerel makamlar yeni konaklama yerleri inşa etmek için güvenli arazi arıyorlar. Ancak henüz hiç kimseye evinin değeri ya da gidecek yeni bir yeri verilmemiştir.

Başka bir sakin olan Claudia Schmid, olaylara cesur bir yüz vermeye çalışır, ancak "hayali" olarak tanımladığı evi kaybetmek oldukça zor. “Bize güvenli olduğunu söylediler" diye hatırlıyor Ida. "Bütün mühimmatın gittiğini düşündük. Artık öyle olmadığını biliyoruz. Yeterince ilgi göstermedik."

İsviçre'nin halka açık alanlardan tehlikeli patlayıcıları ilk kez kaldırmak zorunda kalması değil.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, işgali engellemek amacıyla birçok önemli tünel, dağ geçidi ve köprü kazıldı. Uygulama Soğuk Savaş sırasında devam etti ve onlarca yıl boyunca patlayıcılar oldukları yerde kaldı, görünüşe göre unutuldu.

2001 yılında Gotthard Tüneli'nde iki kamyonun çarpışması sonucu çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetmişti. Orada yıllar önce depolanan çok miktarda patlayıcının hala tünel ağzına yakın bir depoda olduğu ortaya çıktı.

Yerel itfaiye görevlilerinin stoktan haberdar oldukları ve yangına müdahale etmek için tünele girmekte isteksiz oldukları söyleniyor. Yangını başarıyla söndürdükten sonra, ordu bomba imha ekipmanıyla geldi.