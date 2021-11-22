Mısır, Fransız Askeri Desteğini 'Sivilleri Öldürmek' İçin Kullandı

Disclosure araştırma sitesi tarafından sızdırılan belgelere dayanan bir rapora göre, Mısır, Fransız ordusu tarafından sağlanan istihbaratı, kaçakçılıktan şüphelenilen sivilleri hedef almak ve öldürmek için kullandı.

Fransız muhalefet milletvekilleri, iddiaları araştırmak için derhal bir meclis komisyonu kurulması çağrısında bulunurken, Savunma Bakanı Florence Parly, raporun Pazar günü yayınlanmasının ardından kendi soruşturmasını emretti.

Disclose, iki ülke arasındaki misyonun adı olan "Sirli"nin Mısır'ın Libya ile batı sınırındaki güvenlik tehditleri hakkında istihbarat sağlamak için tasarlandığını söyledi.

"Prensip olarak, görev Libya'dan gelen olası terörist tehditleri bulmak için Batı Çölü'nü araştırmaktan ibaretti" dedi.

Web sitesinde, "Fakat ekibin (Fransız) üyeleri çok hızlı bir şekilde Mısırlılara sağlanan istihbaratın kaçak mal [taşıdığından] şüphelenilen sivilleri öldürmek için kullanıldığını anlıyor" dedi.

Fransız askeri personeli, bilgilerin kötüye kullanılması konusunda üstlerini düzenli olarak bilgilendirdi.

Disclosure, raporunu kendisine sızdırılan operasyonla ilgili yüzlerce gizli belgeye dayandırdı.

Bu belgelere göre, Fransız ordusu 2016 ve 2018 yılları arasında sivillere yönelik en az 19 hava saldırısına karıştı.

Soruşturma çağrıları

Sirli Operasyonu, Şubat 2016'da Francois Hollande'ın başkanlığı sırasında başladı.

Disclose, hem Fransız askeri istihbaratı (DRM) hem de hava kuvvetleri tarafından Mısır'ın istihbaratı kullanma şekline ilişkin çekincelerine rağmen devam ettiğini söyledi.

Böyle bir not, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mısır'a resmi bir ziyaretinden önce 22 Ocak 2019'da Savunma Bakanı Parly'ye gönderildi.

Ne Fransa cumhurbaşkanlığı ne de ordu, soruşturmayı yürüten gazetecilerin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Haberin yayınlanmasından saatler sonra, Fransa savunma bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin istihbarat ve terörle mücadele alanlarında düzenlemeleri olduğu doğrulandı.

Ancak güvenlik nedenleriyle bu konuda daha fazla şey söylemeye hazır değillerdi. Açıklamada, Disclosure tarafından açıklanan bilgilere ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sol muhalefetteki Fransa Boyun eğmeyen partisi, iddialarla ilgili meclis soruşturması açılması çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı. Parti, Hollande cumhurbaşkanlığı döneminde savunma bakanı olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın iddialara yanıt vermesi için Meclis'e gelmesi çağrısında bulundu.

Fransa, silah ihracatını Avrupa'ya yeniden odaklama arzusunu dile getirmiş olsa da, Mısır ana müşterilerinden biri olmaya devam ediyor. 2014'te Başkan el-Sisi iktidara geldiğinde buradaki satışları önemli ölçüde arttı. O zamandan beri Mısır, Fransa'nın Rafale savaş uçağı, bir fırkateyn, dört korvet ve iki Mistral helikopter gemisi satın aldı. Aralık 2020'de Macron, el-Sisi'ye Fransa'nın sunabileceği en yüksek onur olan Legion of Honor Grand Cross'u verdi ve onun insan hakları sicilini eleştiren aktivistleri öfkelendirdi.