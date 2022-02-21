Miray Daner O Dizi ile Ekranlara Dönüş Yapıyor

Küçük yaşlardan beri sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde rol alarak oyunculuk performansı sergileyen genç oyuncu Miray Daner, son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisi ile ekranlarda yer almıştı. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Litre Gözyaşı dizisi acıklı dramatik bir hikayeyi seyirci kitlesi ile buluşturmuştu. Bunun yanı sıra Kanal D dizisinde Tolga Tekin, Mert Yazıcıoğlu ve Sanem Çelik gibi başarılı oyuncular ile başrolde yer alan ünlü oyuncu Miray Daner sergilediği performansı ile izleyici kitlesinin dikkatini çekmişti. Fakat dizinin elde ettiği izlenme oranları ise hayal kırıklığına uğratmış ve kendisinden beklenen ilgiyi görememesi sebebi ile 15. bölümde final yaparak yayın hayatını sona erdirmişti.

Ünlü ve başarılı oyuncu Miray Daner genç kuşağın sevilen isimleri arasında gösteriliyor ve rol aldığı projeler ile beğeni topluyor. Bir süredir rotasını dijitale çeviren ünlü isim Miray Daner, 2019 senesi Şubat ayından beri televizyon ekranlarında rol almıyordu. Aradan geçen 3 yıl sonrasında genç oyuncu Miray Daner'in tekrardan televizyon ekranlarına dönmek için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar da merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Miray Daner'in televizyon ekranlarında dönme kararı alması hayranları tarafından ilgi ile karşılandı.

Hakan Muhafız isimli Netflix'in ilk Türk fantastik yapımında rol alan ünlü oyuncu Miray Daner Kahin karakterine hayat vermiş ve sergilediği performansı ile beğeni toplamıştı. Daha sonra Saygı dizisinde Nejat İşler ve Boran Kuzum ile beraber kamera karşısına geçen ünlü oyuncu daha sonra Kuş Uçuşu isimi dijital dizide de performans sergilemişti.

Bu projeler sonrasında Miray Daner'in hayranları ise ünlü ismi ekranlarda görmek için sabırsızlanmaya başladı ve yaşanan gelişmeler de dikkat çekti. Kara Tahta dizisinde rol almayı kabul eden ünlü oyuncu Miray Daner, yeni dizide Furkan Andıç ile beraber performans sergileyecek.