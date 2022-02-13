Miraç Kandili Ne Zaman, Hangi Gün Kutlanacak 2022?

Müslüman alemi, üç aylara girilmesi ile beraber Miraç Kandili'ni yakın bir şekilde takip etmeye başladı ve bu özel gün için adeta geri sayım başlatıldı. Büyük bir öneme sahip olan Miraç Kandili'nin ne zaman kutlanacağı arama motorlarında aratıldı. “Miraç Kandili ne zaman kutlanacak, hangi gün kutlanacak, Miraç Kandili nedir?” şeklinde gerçekleşen araştırmalar son günlerde arama motorlarının popüler konu başlıkları arasında üst sıralarda yer aldı. Sizler için haberimizin devamında Miraç Kandili'nde neler yapıldığını ve Miraç Kandili’nin ne zaman, hangi gün kutlanacağı hakkında detaylı bilgileri yazdık. Peki Miraç Kandili'nde ne yapılır, Miraç Kandili'nde hangi sureler okunur?

Üç aylara giriş yapılması ile birlikte Regaip Kandili ardından Miraç kandili de geliyor ve Müslüman alemi bu özel günü merak ve heyecan içerisinde bekliyor. Peki Miraç Kandili nedir, ne zaman kutlanacak, Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur?

Senenin ilk Kandili olan Regaip Kandili'ni geride bırakan Müslüman alemi içerisinde pek çok bereketi, sırrı ve ilahi hikmeti barındıran Miraç Kandili için geri sayım başlattı ve o özel günü heyecan içerisinde beklemeye başladı. Kameri aylardan Recep ayının 27. gecesinde idrak edilecek olan Miraç Kandili'nin çok sayıda ilahi hikmeti içinde barındırdığı da biliniyor.

Her sene Recep ayının 27. gününde kutlanan Miraç Kandili 2022 senesinde ise 27 Şubat tarihinde kutlanacak ve çeşitli ibadetler yapılacak. İslam inancında Miraç, Peygamber Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi olarak da bilinmektedir. Bu sözcük aslında yükseğe çıkma anlamına gelir ve Arapça olan “uruc” (merdiven) kökünden türemiştir. Yolculuk yapmak şeklinde anlamları da karşılayacak olan İsra, Peygamber Hazreti Muhammed'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ve Miraç da göğe yükselmesini açıklamaktadır.