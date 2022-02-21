Milyonların beklediği önemli haber duyurusu yapıldı! Hesabınıza 5000 TL Yatacak. Son dakika kampanyasında hangi bankalar 5000 TL ödeme verecek belli oldu. Sizlerde 5000 TL ödeme almak istiyorsanız Garanti Bankası, İş Bankası ve Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda hemen banka şubelerine gitmeden işlem yapacak, onaylanan 5000 TL'yi kendi hesabınıza yatıracaksınız. Nakit ihtiyacı olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve İş Bankası kendi internet siteleri üzerinden de yaptığı açıklamada 5000 TL nakit alacak kişilerin bankalara gitmeden gelir belgesiz hesaplarına para yatırabileceklerinden bahsetti.

Garanti BBVA Bankası

Garanti Bankası üzerinden banka hesabı olan kişiler, 5000 TL kredi kullanmak için bankanın mobil uygulamasını kullanabilirler. Bu şekilde yapılacak başvurularda banka 5 dakika içinde sonucu verir ve onaylanan tutarı hesabınıza yatırır. Nakit alacak kişiler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kampanyalardan faydalanabilirler.

Ziraat Bankası

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, Ziraat Mobil uygulamasını kullanan kişilere 5000 TL gelir belgesiz onay vereceğini açıkladı. Uygun faiz oranları ile 5000 TL ödeme alacak kişilerin banka hesapları varsa hemen bu hesapları üzerinden internet şifresi almaları yeterli olacaktır. Bu şekilde başvurunuzu yapabilir onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

İŞ Bankası

İş Bankası İŞ CEP uygulamasından 5000 TL veriyor İş Bankası iş cep uygulamasını kullanan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olan bu kredileri hemen hesaplarına yatırabiliyor. Nakit ihtiyacınız varsa banka şubelerine gitmenize gerek yok. Nakit ihtiyacı olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi için 7 gün 24 saat bankanın mobil uygulamasına girerek işlem yapabileceklerdir.