Milyonları sevindiren haber geldi! Akbank yaptığı kampanyada 40.000 TL nakit ödemeyi 18 yaş üzeri olan herkese veriyor...

Akbank emekli maaşı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara yeni bir kampanya başlattığını uygun faiz oranları ile birlikte Kredi vereceğini duyurdu. Akbank üzerinden başlatılan emekli maaşı hesapları üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyalarında nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşları belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde hemen hesapları yatırılarak kullandırılacak. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına uygun faiz oranları ile birlikte katılacak olan bireysel müşterilerin Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar sadece Akbank müşterilerini ilgilendiriyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu

40.000 lira kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyası yapacak olan Akbank yaptığı kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara sms ile hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız sizler de başvurularınızı gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde alabileceksiniz.

Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak onaylanan kredinizi sms ile görecek ve onaylanan kredinizi en yakın Akbank şubesine giderek kimliğinizle birlikte hemen kullanabileceksiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak Akbank direkt uygulaması üzerinden de 40.000 TL olarak ödenecek.