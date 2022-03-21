Milyonları Sevindiren Haber! Açma Kapama Bedeli Tarihe Karışıyor. Tüm Ayrıntılar…

Elektrik, doğalgaz, telefon ve internet faturaları zamanında ödenmediği zaman hizmet kesiliyor. Hizmeti devam ettirmek için vatandaşın açma kapama bedelini ödemesi gerekiyor. Artık açma kapama bedeli tarihe karışıyor. Bunun yanı sıra Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş cezalarının yarısı da düşürülmesi gündemde gözüküyor.

Konu ile ilgili olarak TBMM Sanayi Komisyonu, Tüketicileri Koruma Yasası’nı kabul etti. Yapılan düzenlemelerde, telefon, cep telefonu ve internet üzerinden açma kapama parasının alınmaması, 3 yıl boyunca kullanılmayan cep telefonu hatlarının iptali ile birlikte otoyol ve köprülerden yapılan kaçak geçiş cezalarının yarısı kadar düşürülmesi de bulunmakta.

Basında yer alan haberlere göre, elektrik, doğalgaz, su, telefon, web gibi hizmetlerde faturaların ödenmemesi durumunda hizmeti durdurma işlemi uygulanıyor. Doğalgazda ödenmeyen fatura olduğunda, hizmetin devam ettirilmesi için 36 TL, GSM operatörlerinde 30 TL ile 50 TL arasında, elektrik hizmetlerinde ise 37 TL ile 189 TL arasında açma kapama bedeli yatırılıyor. Bu durumlar özel sektörde ve belediyelerde olduğundan dolayı bir tertip söz konusu değil.

Açma Kapama Parası Tarihe Karışıyor

Önümüzdeki günlerde yapılması düşünülen tertip ile, internet, cep telefonları ya da sabit telefonlar ile ilgili olarak düzenleme yapılacak. Fazladan hizmet gerekmiyorsa, bu işlem için personel görevlendirilmiyorsa, açıkça sadece dijital ortamda bu işlemler yapılabilinirse açma kapama ücreti alınmayacak. Fatura ödendikten sonra dijital ortamda, bir tuş ile açma işlemi yapıldığında para alınmayacak. Bu kriterler ışığında telefon, cep telefonu ile internet için uygun gözüküyor.

Kaçakları için Uygun Yöntem

Hali hazırda mevcut sistemde 7 yıl boyunca kullanılmamış olan cep telefonu hatları iptal ediliyor. Bu sürenin aşağı çekilmesi gündeme geldi. Yeni sürenin 2 ile 3 yıl olması düşünülüyor. Böylece klonlamanın önüne geçilecek.

Paralı olarak kullanılan tünel, otoyol ve köprülerin yapılan kaçak geçişlerde ücretin 4 katı kadar cezalar gündemde. İstanbul gibi metropol şehirlerde büyük sorunlara neden olduğu, bazı vatandaşların cezasının çok olduğu ön plana çıktı. Toplantıda kaçak geçişlere yazılan cezanın 4 katından 2 katına indirilmesi önerilmekte.