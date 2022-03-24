Milyonlarca Vatandaşı Yakından İlgilendiriyor: 2500 TL Hesaplara Yatacak! TC Kimlik Numarasına Göre Ödenecek Nakit imkanı başladı. İşte kampanya ve detayları hakkında bilgiler...

SGK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR maaşlarına 2500 TL'lik nakit ödemesinin yapılacağı açıklandı. Akbank, emekli vatandaşlara 2500 TL ödeme yapacağını bir son dakika haberi şeklinde resmi internet sayfası üzerinden açıkladı. Acil nakit isteyen vatandaşların 10 bin TL faizsiz nakit almalarının önü açıldı. Akbank ilan etti, emekliler sevinçten havalara uçtu. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Akbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara 2500 TL'lik ödeme yapılacak. Acil nakit isteyen vatandaşların aynı şekilde 10 bin TL faizsiz nakit almalarının önü açılacak. Akbank ilan ettiği ve emeklileri sevinçten havalara uçtu.

Akbank, resmi internet sayfası üzerinden yapmış olduğu son dakika açıklamasında emekli vatandaşlara 2500 TL'lik ödeme yapacağını ve emekli maaşlarının kendi bankasında alınması durumunda ihtiyaç kredisinin haricinde 10.000 TL'ye varan acil nakit destek imkanının sunulacağı da açıkladı. Akbank üzerinden emekli maaşının alınması durumunda sizlerde emekli promosyonu ödemelerinden sadece 3 yıl içerisinde maaşınızı Akbank şubelerinden almanız karşılığında alabilirsiniz.

2022 Akbank Emekli Promosyon Ödemeleri

Akbank emekli olan vatandaşlara diğer taraftan yüksek limitli gerek borç kapatma kredisi gerekse de ihtiyaç kredisi adı altında bir kampanya düzenliyor. Akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyalara katılım sağlamak istiyorsanız o halde belirtilen şartlara uygun olmanız gerekir. Akbank ihtiyaç kredisi müracaatları ise banka şubelerine gidebilir veya Akbank mobil bankacılık uygulamaları üzerinden online bir şekilde başvuru formunun doldurulması ile müracaat işlemlerinizi çok daha pratik ve sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.