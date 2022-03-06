Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor! "15 Yıl 3600 Prim Günü" Kaçırmış Olan Kişilere Tazminat Hakkı

Çalışanları yakından ilgilendiren "15 yıl 3600 günü" kaçıran kişiler için yeni bir başvuru hakkı gündeme geldi. 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi bulunan kişiler, 15 yıl ve de 3.600 gün prim kullanarak da kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. 1999 senesi sonrası için, 4500 gün ve de 25 yıl sigortalı olma koşulu devreye girmektedir.

"15 yıl 3600 günü" uygulama ve şartını kaçırmış olan kişiler, tazminat için ikince defa başvuru hakkı ile ilgili haberleri araştırmaktadır. Bu konuda önemli bir güncelleme yapıldı ve fırsat tanındı. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan kişiler, 15 yıl ve de 3.600 gün prim ile kıdem tazminatını almaya hak kazanabilmektedir. 1999 yılı sonrası için ise 4500 gün ve de 25 yıl sigortalı olma şartı devreye girmektedir.

Bu konu ile ilgili olarak 15 yıl, 3600 gün prim sınırı ya da 25 yıl 4500 prim gün uygulaması, alınan tazminatta yeni dönemin açılmasına işaret etmektedir. 1999 yılı sonrası işe başlayan kişiler, artık 25 yıllık sigorta ödemesini doldurmayı bekleme zorunda değildir, 7 bin prim gün şartının sağlanması ile emekli olma şansını yakalayabilecek ve de kıdem tazminatını alabileceklerdir.

9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan kişiler, 15 yıl ve de 3.600 gün sınırlı primle kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. 1999 sonrası girişi olan kişiler için ise 4500 gün ve 25 yıl sınırı ile sigortalılık devreye girmektedir.

Bu konuda 2000 yılında sigortalı olarak çalışmaya başlayan bir kişi, 15 yıl 3600 prim günü ile kıdem tazminatını alabilmesi için 25 yıl çalışma süresi ve de 4.500 prim gününü doldurması ya da sadece 7.000 prim günü şartı ele alınabilmektedir.

65 yaşına yeni giren ve geliri olmayan bir kadın için, 65 yaş maaşının alınıp alınamayacağı durumu ise kişinin herhangi başka bir kaynaktan ya da maaş kapsamından faydalanmıyor olmasıdır. 65 yaş üstü vatandaşın ve eşinin gelir toplamı, asgari ücret net tutarın üçte biri üzerinde ise 65 yaş maaşı bağlanmaz.