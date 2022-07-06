Milyonlarca Vatandaş Bu Haberi Bekledi! Nakit Ödemeleri PTT ve Ziraat Bankası Üzerinden Yatmaya Başladı

Ptt ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olan nakit ödemeleri için duyuru paylaşıldı. Ptt ve Ziraat Bankası, resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyuru sonrasında bireysel olan vatandaşlara bayram içinde, bayramdan sonrada kullanabilecekleri nakit kampanyaları duyuruldu. Ptt ve Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası yapacağını duyurdu. Sizlerde kredi almak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek, nakit kredi onayından hızlı bir şekilde yararlanabileceksiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin özellikle emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları şartı da vardır.

PTT kredi başvuru

Ptt üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler başvurularını SMS ile yapabiliyor. Sms ile PTT, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına mesaj gönderin. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacak ve onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde PTT şubelerine giderek kullanabilirsiniz. Size en yakın PTT şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Nakit ödemesi alacak olan vatandaşların, Ziraat Bankası hesabı olması durumunda internet bankacılığına giriş yaparak buradan kredi imkanından faydalanabileceğini söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde krediyi hesaplarına yaptırabilmektedirler.