Milyonlarca Kişiye Müjde! Devlet 65.000 TL Tutarında hibe verecek! KOSGEB duyurdu!

Yeni iş kurarken sermaye derdi olmayacak. Devlet desteği ile sermaye olmadan yeni iş kurmak artık kolay. Kendi işinizin patronu olmak için sermaye ihtiyacınız KOSGEB tarafından sağlanacak. Başvurulur ise web üzerinden yapılabildiği gibi şubelere gidilerek de yapılabiliyor. KOSGEB destekleri ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde bulabilirisiniz…

Aklında yeni bir iş fikri olan girişimci vatandaşlar için dev destek KOSGEB tarafından sağlanıyor. Kendi işinin patronu olmak isteyen fakat yeterli sermayesi bulunmayan kişilere devlet desteği sağlanıyor. Yeni bir iş kurma konusunda sermayeye ihtiyaç duyulmadan kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Verilecek olan destekler birçok iş kolunu ilgilendirmekte. Başvuru yapmak için web adresi üzerinden yapılabildiği gibi şubelere gidilerek de yapılabiliyor. Konu ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOSGEB Desteği Hangi İş Kollarında?

KOSGEB desteği almak konusunda kararlı iseniz, öncelikle fikrinizin net olması gerekir. Yeni bir iş için karar verildiğinde bu kararın hangi sektör için vereceğinizi önceden belirlemeniz gerekir. Netleşen iş fikrini projeye dökerek KOSGEB müracaatınızı yerine getirebilirsiniz. KOSGEB destekleri belli iş kollarına göre verilmektedir. Kurumun web sitesi ziyaret edilerek NACE kodu girilmek sureti ile öğrenilebilir. Karar verilmiş olan iş fikrinin nace kodu mevcut değil ise hangi iş kollarına hibe desteği verildiğine bakılarak iş kurma fikrini değiştirebilirisiniz.

Kadın Girişimcilere Destek Var Mı?

Kadın girişimciler için KOSGEB ayrı bir destek sağlıyor. Kadın girişimcilerden 30 yaş altında olan gençler için dükün açmaları halinde 10.000 TL hibe desteği sağlanıyor. Bunun yanında 65.000 TL ek hibe desteği de sunulmaktadır. Yüksek teknolojiyi kullanarak girişimcilik programına katılanlar işletme açmaya karar verdiklerinde 270.000 L hibe veriliyor.

KOSGEB Desteği Nasıl Alınır?

Kosgebin tanımlamış olduğu iş kollarının birinde iş kurmak istiyorsanız, uzaktan eğitim yolu ile verilen girişimcilik kurslarına katılmak gerekir. Kurslara katılım için gerekli başvuru e devlet üzerinden yapılabilir. TC kimlik numarası ve şifre ile girilerek Kosgeb e kayıt yaptırılabilir. Hizmetler bölümünde bulunan girişimcilik kurslarına kayıt yaptırmak mümkün.