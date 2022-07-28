Milyonlarca kişi için yeni duyuru, Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara açıklama yapıldı

Emekli olan kişiler için yeni bir haber paylaşıldı. PTT ve kamu bankalarından ödemelerinizi alabileceksiniz. PTT ve kamu bankalarından emekli maaşı alan kişiler, bu ay temmuz ayı farkını alıyor. Memur emeklisi başta olmak üzere, malulen emekli olan ve dul yetim aylığı alan kişiler temmuz ayı farkları hesaplarına yarından itibaren yatacak.

Bilindiği gibi emekli maaşı zammı 4 Temmuz tarihinde açıklandı ve Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak belirlendi. Memur emeklisi ve memur olan kişilerde 41.69 zam aldı. Bu zam ile birlikte ilk 6 ayda oluşan enflasyon oranlarındaki fark yarından itibaren hesaplara yatacağı açıklandı. İlk 6 ayda ek zamla yüzde 7.5 olarak belirlenen toplu sözleşme zammının 34.85 puan üzerinde gerçekleşmişti.

Emekli maaşlarına zam alan SGK emeklisi de bu ay itibariyle maaşlarını zamlı olarak çekiyor. Emekli maaşı alan kişiler için ayrıca kamu bankaları yeni bir duyuru da yaptı. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden alan kişilere 5000 TL'ye kadar nakit avans verileceği duyuruldu. Emekli maaşını bu bankalardan alan kişiler internet bankacılığı üzerinden veya bankanın şubelerine giderek, zamlı maaşları haricinde 5000 TL ödeme de alabileceklerdir.

Ayrıca kamu bankalarından emekli maaşı alan kişilere 750 TL emekli promosyonu da verilmektedir. 750 TL emekli promosyonu almak için 3 yıl maaş taşımama sözü vermeniz gerekmektedir.