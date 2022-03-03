Milyonlarca Emekliye Yüzde 25 Zam Müjdesi! O Tarihten İtibaren Maaşlara Zam Verilecek

Yeni yılla birlikte devam eden hayat pahalılığı, yükselen enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yeniden yükselişe geçen döviz kurları derken emekliye zam müjdesi nefes aldıracak. Yeni emekli olan, emeklilik için dilekçe veren vatandaşlara bağlanacak aylıklara fark ödemesi yapılacak. Emekliye %25 zam müjdesinin tüm detayları haberimizde sizlerle...

Milyonlarca emeklinin maaşı artıyor! Fark ödemeleri ile emekliler Mart ayında %25 zam müjdesi yaşayacak. Emeklilik dilekçesini yeni yılla birlikte verenler kârlı çıkacak. TÜİK verileri çerçevesinde Türk ekonomisi geçtiğimiz yıl 'lik büyüme gösterdi. 'lik GSYİH büyümesi sonrası bu artış emekli aylıklarına da yansıyor. Emekli maaşlarına zam müjdesi yaşandı! Peki bu zamdan kimler, ne oranda faydalanabilecek? Emekliye %25 oranında zam müjdesinin detaylarını haberimizin devamında sizler için hazırladık.

Türkiye, geçtiğimiz yıl 'lik büyüme ile en çok büyüyen ülkeler arasına girdi. TÜİK verileri ile açıklanan 'lik büyüme müjdesi sonrası büyümeden en az %25 oranında pay emekli maaşlarına aktarılacak. Böylece emeklilik dilekçesini yakın tarihte verenlere bağlanacak emekli aylıklarında en az %25 oranında artış gerçekleşecek.

EMEKLİYE EN AZ %25 FARK ÖDEMESİ

2022 yılı içerisinde emeklilik dilekçesini SGK'ya verenlere en az %25 oranında zam yapılacak. %25 zam tutarı 17-18 Mart 2022 tarihlerinde fark ödemesi olarak emeklilerin hesabına yansıtılacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA YENİ ZAM MÜJDESİ GELİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yıl başından kısa bir süre önce yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 2.500 TL'ye yükseltildiği müjdesini paylaşmıştı. Emekliler, asgari ücretin 4.250 TL olarak açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşının da bu tutara yükseltilmesini bekliyor. Pahalılaşan hayat şartları ve artan enflasyona karşı emeklilerin bu talepleri hayata geçirilecek mi? 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde zam alacak emeklilere bir müjde gelecek mi? Bu sorular şuan için yanıtsız olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili yeni bir müjde açıklayabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.