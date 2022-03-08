Milyonlarca Emeklinin Beklediği Müjde Sonunda Geldi! Başvuran Herkese 2750 Lira Verilecek!

Emekliler için geçerli kampanya açıklandı. Bankalar emeklileri kendi bankalarına müşteri yapmak için çalışmalara başladı. Yapı Kredi Bankası, emekli promosyon kampanyasını resmi internet sitesi aracılığıyla açıkladı. Banka, emekli maaşını Yapı Kredi bankası üzerinden almaya başlayan emekli vatandaşlara ödeme yapacağını bildirdi. Bu kampanya nakit paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için bir fırsat hâline geldi. Böylece, emekli maaşını Yapı Kredi’den almaya başlayacak olan emekli vatandaşlar 2750 TL’ye kadar olan bir ödemenin sahibi olacak. Kampanya’nın geçerlilik tarihi 31 Mart’a kadardır.

BAŞVURU YAPAN HERKES PARA ALACAK

2.750 TL değerinde nakit promosyon fırsatından yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, 20 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi bankasından alma sözü vermeleri gerekmektedir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında fazladan bir gereksinim olmaksızın bir aylık net gelir 1.499 TL’ye kadarsa 1.650 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 2.100 TL; 2.500 TL’nin üzerindeyse 2.500 TL nakit promosyon ödenir.

Maaş baremi göz önünde bulundurulmadan 100 TL ek nakit ödül ödenmesi için; Ek Ödül Taahhütnamesi müşterinin imzasıyla beraber geçerlilik kazandıktan sonra 60 günlük süreç içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi gerekir.

Ek ödül ödemesi, kampanyanın başlangıç tarihinden itibaren Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler için, müşterinin ilk maaş ödemesini aldığı aydan bir sonraki ayın ilk günü aktif edilecektir ve 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden üç ay boyunca faydalanabileceklerdir. Nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması kampanyadan faydalanabilmek için bir şarttır.

Müşterilerin kampanya başlangıcından 30.04.2022 tarihine kadar yapacakları toplam 500 TL masraf sonrasında ek 150 TL nakit promosyon almaya hak kazanabilmeleri için 20 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında ilk defa kredi kartı almış olmaları veya kampanya başlangıç tarihiden itibaren son 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olmamaları gerekir. Müşterilerin ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü emekli maaş hesaplarına tanımlanacak olan ödeme ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda yapılacaktır.

Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 arasında ek ödül taahhüdü verip ödül ödemesinden faydalanan müşteriler ardından taahhütlerini iptal edip yeniden taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

20 Ocak 2022 tarihinden sonra Yapı Kredi’den promosyon taahhüdü bulunan müşteriler fazladan SGK emekli aylığı getirirlerse yararlanamazlar.

Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Yapı Kredi şubeleri ve Müşteri İletişim Merkezi platformlarından 2.750 TL’ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül başvurusu işlemleri yapılabilir.

Müşterilerin emekli maaş hesabına kredi kartı ve fatura kampanyasından kazanılan ödüller tanımlanacaktır.

Banka aracılığı ile, alınan en son gelir/aylık miktarının toplamı dikkate alınarak hesaplanması ve tek bir promosyon/ek nakit ödül ödemesi tanımlanması işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alan müşteriler için gerçekleştirilir.

Üç yıl için peşin olarak yapılan nakit promosyon ödemesinin emekli maaş hesabına tanımlandığı tarih üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak belirlenir.

Üç yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması durumunda, nakit promosyon/ek nakit ödül ödemesi işlemi gerçekleştirildikten sonra, ekstradan promosyon/ek nakit ödül tanımlanmaz.

Nakit promosyonun/ek nakit ödülün tanımlandığı tarihten itibaren üç yıllık taahhüt süreci sırasında herhangi bir nedenle gelir/aylığın farklı kuruma alınırsa ya da SGK tarafından gelir/aylık ödemesi sekteye uğratılırsa, ödenen toplam promosyon/ek nakit ödül miktarı şartın bozulduğu tarih esas alınarak ve taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre yazılı bildirim yapılmadan geri alınır.