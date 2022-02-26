Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu, 5000 TL Hesaplara Yatacak!

Milyonlarca vatandaşın merak içerisinde bekledikleri önemli haber duyurusu yapıldı. Hesaplara 5000 TL yatacak. Alınan bir son dakika haberine göre 5000 TL, bankalar tarafından vatandaşların hesabına yatırılacak. 3 banka, peş peşe resmi internet sitelerinden yaptıkları duyurularla 5000 TL'lik kredi avantajını açıkladı.

Sizlerde 5000 TL’lik nakit desteğinden faydalanmak istiyorsanız Ziraat Bankası, iş Bankası, Garanti Bankası hesabınızın olması halinde anında banka şubelerine gitmenize dahi gerek olmadan işlemler gerçekleştirilecek. Onay verilen 5000 TL’yi kendi hesabınıza yatıracaksınız ve böylelikle istediğiniz gibi harcayacaksınız.

Acil Nakit paraya sıkışan vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olacak şekilde ve 36 aylık vade seçeneği ile kredi imkanından faydalanacak. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası kendi internet siteleri üzerinden de gerçekleştirmiş olduğu bu açıklamada 5000 TL'lik nakit desteğinden faydalanacak vatandaşların bankalara gitmesine dahi gerek olmadan gelir belgesiz bir şekilde hesaplarına para yatıracak larını açıkladı.

İş Bankası

İşbank İşCep uygulaması üzerinden 5000 TL'lik nakit desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların bu uygulamayı kullanmaları gerekir. 36 ay vade seçeneği ile 3 ay ertelemeli bir şekilde sunulan bu kredileri anında hesaplara geçtikten sonra kullanacak vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarının olması durumunda banka şubelerine gitmelerine gerek olmadan 3 ay ertelemeli olacak şekilde ve 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulan kredi için 7 gün 24 saat boyunca bankaların mobil uygulamasına girmek suretiyle işlemleri gerçekleştirebilecek.

Ziraat Bankası

Türkiye'de kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası, Ziraat mobil uygulaması üzerinden vatandaşlara 5000 TL'lik gelir belgesiz onay vereceğini duyurdu. Uygun faiz koşulları ile 5.000 TL ödeme sisteminden faydalanacak vatandaşlarım banka hesapları varsa anında bu hesapları üzerinden internet şifresini almaları yeterli koşullu sayılmaktadır. Böylelikle başvuru işlemleri gerçekleştirilebiliyor ve onay verilen tutarı anında hesaplarına yatırabilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası uygulaması üzerinden banka hesabı açan vatandaşlar, 5000 TL’lik kredi kullanmak açısından bankanın mobil uygulamasından faydalanabilir. Böylelikle yapılacak başvuru işlemlerinde banka, 5 dakika içerisinde sonucu verecektir ve onay verilen tutarı anında hesabına göre vatandaşlarım bu kredi avantajından 36 ay vade seçeneği ile 3 ay ertelemeli olacak şekilde faydalanması mümkündür.