Türk vergi sistemi uzunca bir süredir çalışanlar için bir hayal kırıklığı kaynağı olmuştur. İşçi ve memur sendikaları, özellikle gelir vergisi konusunda itirazlarını aktif bir şekilde dile getirmektedir. Bu soruna kalıcı bir çözüm bulmanın aciliyeti kabul edildi ve şimdi yasal bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Önerilen düzenleme, asgari ücretliler hariç tüm çalışanlar için maaş artışı vaat ediyor.

MAAŞLAR YIL BOYUNCA DÜŞÜYOR

Mevcut durumda, ücretlilerin maaşları yıl içinde girdikleri vergi dilimlerine göre azalmaktadır. Dolayısıyla çalışanlar, özellikle yılın ikinci yarısında daha yüksek gelir vergisi ödeme yükü altına girmektedir. Vergi oranları arttıkça maaşlar düşmekte, bu da çalışanların eline daha az para geçmesine yol açmaktadır.

Neyse ki, uzun süredir devam eden bu sorunu ele almak için bir çözüm hazırlanıyor. Yapılacak değişiklik sadece çalışanların vergi ödemelerinin azalmasına yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda yıl boyunca maaşlarından ek kesinti yapılmasını da önleyecek. Böylece Ocak ve Aralık maaşları eşitlenerek tutarlı bir maaş miktarı sağlanacak.

VERGİ İNDİRİMLERİ BEKLENTİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği içinde, ücretlilerin vergi kayıplarını gidermek için yeni bir yasa tasarısı üzerinde titizlikle çalışıyor. Önerilen plan, yüzde 15'lik gelir vergisi diliminin 5 puan düşürülerek yüzde 10'a indirilmesini içeriyor. Sonuç olarak, vergi dilimi yıl içinde daha az değişikliğe uğrayacak ve çoğunlukla yüksek ücretlileri etkileyecektir. Bu yaklaşım, çalışanların çoğunluğu için vergi kaybı yükünü ortadan kaldıracaktır.

Yeni vergi düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından, asgari ücretin üzerinde gelir elde eden tüm çalışanlar maaşlarında artış bekleyebilir. Geçmişte Temmuz ve aralık ayları arasında çalışanların maaşlarından ek kesintiler yapılmaktaydı. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu kesintiler en aza indirilecek ve aylık en az 1.900 TL'lik gözle görülür bir maaş artışı sağlanacak.