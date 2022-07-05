Milletvekilleri, İnterneti Daha Güvenli Hale Getirmeyi Amaçlayan İki Yasayı Onayladı

Avrupa Parlamentosu Salı günü, Avrupa'nın dijital ortamını dönüştürecek, şirketler için daha adil ve tüketiciler için daha güvenli hale getirecek iki yeni yasayı onayladı.

Ezici bir çoğunluğa sahip olan milletvekilleri, yasa Parlamento ile üye devletler arasında normalden daha hızlı müzakerelerden geçtikten sonra Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ve Dijital Piyasalar Yasası (DMA) lehine oy kullandı.

Dünyada bir ilk olarak kabul edilen tasarılar, dezenformasyonun yayılması, seçim müdahalesi ve birkaç çok uluslu şirketin elindeki aşırı güç yoğunluğu da dahil olmak üzere, AB'nin dijital ekonomisini son yıllarda değiştiren derin değişiklikleri ele almayı amaçlıyor.

DSA raportörü olarak görev yapan sosyalist milletvekili Christel Schaldemose, "Çok uzun süredir teknoloji devleri kuralların yokluğundan yararlandı" dedi.

"Dijital dünya, kuralları en büyük ve en güçlü şekilde belirleyen Vahşi bir Batıya dönüştü."

Birinci yasa olan Dijital Hizmetler Yasası, internetten kaynaklanan toplumsal risklerle mücadele etmek için Google, Facebook ve Amazon gibi çevrimiçi platformlara bir dizi yükümlülük ve hesap verebilirlik kuralları getirmektedir.

Yasa dışı içerik ve ürünlere çevrimiçi olarak karşı koymaları, cinsiyete dayalı şiddeti ve nefret dolu konuşmayı engellemeleri ve içerik denetleme uygulamaları ve algoritmaları kullanma biçimleri hakkında daha fazla bilgi vermeleri istenecektir.

Irk, cinsel yönelim ve dini inançlar gibi hassas verilere dayananlar gibi belirli hedefli reklamcılık türleri yasaklanacaktır.

İkinci yasa olan Dijital Pazar Yasası, AB'nin üç geleneksel araçla birlikte tek pazar genelinde adil rekabeti uygulamak zorunda olduğu yeni bir araçtır: birleşme onayları, antitröst soruşturmaları ve devlet yardımı kontrolü.

DMA, "kapı bekçileri" olarak adlandırılan, kendi pazarlarında bu kadar baskın bir konuma sahip olan ve tüketiciler için kaçınılması neredeyse imkansız olan platformları hedefliyor.

Aynı zamanda iş güçlerini yeniden dengelemek için tasarlanmıştır: küçük ve orta ölçekli şirketler genellikle teknoloji devlerine karşı rekabet edemediklerinden ve kaçınılmaz olarak piyasaların dışına itildiklerinden şikayet etmişlerdir.

DMA, piyasa değeri en az 75 milyar avro veya yıllık cirosu 7,5 milyar avro olan kapı bekçisi olarak sınıflandırılan şirketler için "yapılması gerekenler" ve "yapılmaması gerekenler" listesini oluşturur.

Muhtemel yarışmacılar arasında Airbnb, Alfabe (Google), Amazon, Apple, Booking Holdings, Meta (Facebook), Microsoft, Oracle, PayPal, Salesforce, SAP, Uber, Verizon (Yahoo) ve Zoom yer alıyor. Gelecek yaz kesin bir listenin yayınlanması bekleniyor.