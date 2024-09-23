Serie A'nın 5. haftasında dev derbide AC Milan, Inter’i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede, Milan’ın golleri 10. dakikada Christian Pulisic ve 89. dakikada Matteo Gabbia’dan geldi.

Inter ise 28. dakikada Federico Dimarco’nun attığı golle maça eşitlik getirdi ancak son anlarda gelen golle galibiyeti elde edemedi. Bu sonuçla Milan, puanını 8'e çıkararak Inter ile aynı puana ulaştı.

Milan’ın galibiyeti, derbi atmosferini ve futbolseverlerin beklentilerini karşılayan bir performansla taçlandırıldı. Her iki takım da sahada büyük bir mücadele sergileyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bu sonuç, Milan’ın moral bulmasına yardımcı olurken, Inter içinse bir sonraki maçlar için ders niteliğinde oldu.