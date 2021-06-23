Migros Duyurdu, Kuyruk Oluştu, 600 TL Yardım Kartı Dağıtılıyor

Migros market yardım kartı başvurusu yaparak, sizlerde ihtiyaç durumda olursanız, yardım desteklerinden faydalanabilirsiniz. Migros yaptığı son kampanya ile birlikte, 600 TL'ye kadar yardım kartı vereceğini duyurdu. Migros üzerinden verilen bu yardım kartına başvuru yapmak için ihtiyaç sahibi olmanız ve belediyelerden başvuru yapmanız gerekmektedir. Eğer yardım kartı alıp, ihtiyaç sahiplerine vermek istiyorsanız da migros aracılığı ile yardım çeki alabilir ve bunu ihtiyacı olan birine verebilirsiniz. Ayrıca muhtarlıklara ve belediyelerin vakıflarına giderek yardım yapmak istediğinizi söylerseniz, sizlere yardımcı olacakladır.

Dar gelirli olan ailelere devlet tarafından oldukça fazla destek yardımları yapılıyor. Para yardımı gibi gıda yardımları da oldukça fazla verilmektedir. Anlaşmalı olan alışveriş marketlerinden alacağınız kupon veya kart gibi ürünleri de belediyeler veriyor. Muhtaç durumda olan ailelere 600 TL'ye kadar Migros yardım kartı başvuruları da sosyal yardımlaşmadan yapılıyor.

Migros Yardım Kartı Başvurusu

Migros 600 TL yardım kartı başvurusunu migros'a giderek değil, belediyelere veya muhtarlıklara giderek başvuru yapabileceksiniz. Yardım kartı almak istiyorsanız, daha önceden sosyal yardımlaşmada kaydınız varsa başvurunuzu yaparak hemen değerlendirmeye girebilirsiniz.

Migros yardım kartı alan kişiler, aldıkları kart ile birlikte Migros'a giderek alışveriş yapabileceklerdir. Migros üzerinden yapacağınız alışverişler de ise bu kart puanları sadece kuru bakliyat ve acil ihtiyaçlar için kullanılacaktır. Mobilya, elektronik eşya gibi ürünler alınmamaktadır. Yiyecek, İçecek ve temizlik malzemeleri için Migros kartı kullanabilirsiniz.

Yardım yapmak isteyenler ise Migros'a giderek kart alabilirler. 50 TL, 100 TL, 200 TL, 500 TL ve 600 TL kartlar alarak, bu kartları daha sonra ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz. Bu ihtiyaç sahiplerini muhtarlıklar yardımıyla da öğrenebilirsiniz.

Migros Yardım Kartı Sorgulaması

Migros Yardım kartı sorgulaması yapmak isteyenlerde, migros marketlerinde kasiyerlerden ne kadar kart bakiyesi kaldığını öğrenebilirler. Yardım olarak eğer kart alırsanız, içindeki limiti bir günde bitirmenize gerek yoktur. Eğer kart değil kupon yardımı aldıysanız, kupon limiti kadar harcama yapmanız gerekmektedir. Migros yardım kartları en az 50 TL en fazla 600 TL olarak veriliyor. Pandemi döneminde özellikle indirimli ürünlerden de bu kart sahipleri faydalanabileceklerdir.

Migros gibi A-101 ve Bim mağazaları da bu şekilde yardım kartı vermektedir. A101 Yardım Kartı sayfamıza giderek, bu haberin detaylarını da öğrenebilirsiniz.