Michigan Okulunda Silahlı Saldırıdan Kurtulanlar Okul Bölgesini Dava Etti

ABD'nin Michigan eyaletinde geçen hafta meydana gelen ölümcül okul saldırısından sağ kurtulan iki kişinin ebeveynleri, yerel okul bölgesini ve birkaç okul yetkilisini, silahlı adamın "öldürücü saldırısını gerçekleştirmesine" izin vermekle suçlayarak dava ediyor.

100 milyon dolarlık dava Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri federal mahkemesinde boynundan vurulan 17 yaşındaki Riley Franz ve vurulmaya tanık olan 14 yaşındaki kız kardeşi Bella Franz adına açıldı.

Detroit'in kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde 30 Kasım'da dört kişinin ölümüne ve yedi kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyla ilgili bilinen ilk sivil şikayet.

Davacıları temsil eden avukat Geoffrey Fieger, öğretmenler, idareciler ve danışmanlar da dahil olmak üzere okul yetkililerinin lisede "katlimi kolayca önleyebileceklerini ve durdurabileceklerini" söyledi.

Sanık saldırgan, 15 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi Ethan Crumpley, terörizm ve cinayet de dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya.

Savcıların, oğullarının saldırıda kullanılan silaha erişmesine izin vermekle suçlamalarının ardından anne ve babası da kasıtsız adam öldürmekle suçlandı. Jennifer ve James Crumpley suçsuz olduklarını iddia ettiler.

Vurulduğu gün, bir öğretmenin gencin masasında vurulmuş gibi görünen bir kişiyi, silahı, kurşunu ve “her yerde kan” ve “bana yardım et” kelimelerini gösteren bir not bulması üzerine, Crumbley'nin ailesi okula çağrıldı. .

Ebeveynlere Ethan için danışmanlık almaları söylendi, ancak gencin sınıfa geri dönmesine izin verildiği için toplantıdan sonra ayrıldılar.

Sivil davalarında vurularak hayatta kalanları temsil eden avukat Fieger, Crumbley ve ebeveynleri cezai suçlamalarla karşı karşıya kalırken, okul yetkililerini sorumlu tutmak istediğini söyledi.

ABD anayasasının silah taşıma hakkını tanıyan hükmüne atıfta bulunarak, “İkinci Değişiklik toplumunun sapkın değerlerini, silah sahipliğini çocuklarımızın hayatlarından önceleyen değerleri bir gecede değiştiremeyeceğimizi anlıyorum” dedi.

“Ama çocuklarımızın bu katliamını durdurmak için kendi sorumluluğumuzu reddetmenin bedelini çok pahalı hale getirebiliriz… bu yüzden belki, sadece belki, çocuklar yeniden çocuk olabilir ve güvenli ortamlarda yaşayıp öğrenebilirler.”

Bazı eleştirmenler, çekimden iki haftadan kısa bir süre sonra davanın zamanlamasını eleştirdi.

“Oxford trajedisinin bir parçası olarak bir öğretmen vuruldu. Bir halk eğitim savunuculuğu grubu olan Michigan K-12 İttifakı'nın yönetici direktörü Robert McCann, Twitter'da yazdı. "Geoffrey Fieger onları dava etmeye çalışıyor."

Fieger, davanın federal mahkemede açıldığını çünkü Michigan yasalarının kamu kuruluşlarına dava açmayı zorlaştırdığını söyledi. Şikayet, okul yetkililerini küçüklerin güvenliğine "pervasızca aldırmamakla" suçluyor.

Ayrıca, suçlanan saldırgan tehlikeli olabileceğine dair uyarı işaretleri göstermeye başladığında okulun okul güvenlik irtibatını dahil etmedeki başarısızlığına da odaklanıyor. Savcılara göre genç, çekimden günler önce telefonunda mühimmat ararken yakalandı.

Dava, Crumpley'nin çekimden önce sosyal medya hesaplarında şiddet eğilimleri gösterdiğini söyledi. “Artık dünyaların yok edicisi Ölüm oldum. Yarın görüşürüz Oxford, "genç, yasal şikayete göre çekimden bir gün önce Twitter'da yazdı. Oxford Community Okul Bölgesi, El Cezire'nin Perşembe günü yorum talebine yanıt vermedi.