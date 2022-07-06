MI5 ve FBI Başkanları Çin'in Yaptığı Tehdit Konusunda Uyarıda Bulundu

FBI direktörü Christopher Wray, Çin'in "ekonomik ve ulusal güvenliğimiz için uzun vadeli en büyük tehdit" olduğunu ve son seçimler de dahil olmak üzere siyasete müdahale ettiğini söyledi.

MI5 başkanı Ken McCallum, hizmetinin son üç yılda Çin faaliyetlerine karşı çalışmalarını iki katından fazla artırdığını ve tekrar ikiye katlayacağını söyledi.

MI5'in şu anda Çin Komünist Partisi'nin faaliyetleriyle ilgili olarak 2018'e kıyasla yedi kat daha fazla soruşturma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

FBI'dan Wray, Çin'in Tayvan'ı zorla alması durumunda bunun "dünyanın gördüğü en korkunç iş kesintilerinden birini temsil edeceği" konusunda uyardı.

İki yönetici tarafından ilk kez ortak kamuoyu önüne çıkması, Londra, Thames House'daki MI5 merkezinde gerçekleşti.

McCallum ayrıca Çin Komünist Partisi'nin ortaya koyduğu zorluğun "oyunu değiştirdiğini" söylerken, Wray bunu "muazzam" ve "nefes kesici" olarak nitelendirdi.

Wray, aralarında şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve üniversitelerin üst düzey isimlerinin de bulunduğu izleyicileri, Çin hükümetinin bir dizi araç kullanarak "teknolojinizi çalmaya hazır olduğu" konusunda uyardı.

Bunun "Batılı işletmeler için birçok sofistike iş adamının bile fark ettiğinden daha ciddi bir tehdit" oluşturduğunu söyledi. Amerika'nın kırsal kesimlerindeki Çinli şirketlerle bağlantılı insanların, kendilerini geliştirmeleri için milyarlarca dolara ve neredeyse on yıla mal olacak genetiği değiştirilmiş tohumları kazdıkları vakaları aktardı.

Ayrıca, Çin'in diğer tüm büyük ülkelerin toplamından daha büyük bir bilgisayar korsanlığı programıyla "büyük çapta hile yapmak ve çalmak" için siber casusluk yaptığını söyledi.

MI5 başkanı, siber tehditlerle ilgili istihbaratın 37 ülkeyle paylaşıldığını ve Mayıs ayında havacılık ve uzaya yönelik karmaşık bir tehdidin kesintiye uğradığını söyledi.

McCallum ayrıca Çin ile bağlantılı bir dizi örneğe de işaret etti. Bunlar arasında, çevrimiçi bir yaklaşım alan ve çekici bir istihdam fırsatı sunulan bir İngiliz havacılık uzmanı da vardı. Aslında Çin istihbarat memurları için bir paravan olan bir şirket tarafından askeri uçaklar hakkında teknik bilgi istenmeden önce "şarap ve yemek" için Çin'e iki kez gitti.

McCallum, "İşte burada devreye girdik" dedi. Ayrıca, bir mühendislik firmasına Çinli bir şirket tarafından yaklaşıldığını ve bunun, anlaşma iptal edilmeden önce teknolojisinin alınmasına yol açarak şirketi Smith's Harlow'u 2020'de yönetime girmeye zorladığını söyledi.

Ve Ocak ayında Parlamento tarafından Christine Lee'nin faaliyetleri hakkında yayınlanan müdahale uyarısına dikkat çekti. Bu tür operasyonların Çin yanlısı komünist partinin sesini yükseltmeyi ve onun otoritesini sorgulayanları susturmayı amaçladığını söyledi. MI5 başkanı, "Buna meydan okunması gerekiyor" dedi.

ABD'de FBI direktörü, Çin hükümetinin bu bahar New York'ta yapılacak bir kongre seçimlerine doğrudan müdahale ettiğini, çünkü eleştirmen ve Tiananmen Meydanı'nda eski protestocu olan bir adayın seçilmesini istemediklerini söyledi.

Bunu, aşağılayıcı bilgileri ortaya çıkarmak için özel bir dedektif tutarak yaptıklarını söyledi. Hiçbir şey bulamayınca, bir trafik kazası sahnelemeyi önermeden önce bir seks işçisi kullanarak tartışma yaratmaya çalışıldığını söyledi.

Wray, Çin'in Ukrayna'daki çatışmadan "her türlü dersi" çıkardığını söyledi. Bu, Rusya'yı vuracak türden gelecekteki yaptırımlardan kendilerini izole etmeye çalışmayı da içeriyordu. Çin Tayvan'ı işgal ederse, ekonomik bozulma bu yıl görülenden çok daha büyük olurdu, Çin'deki batı yatırımları "rehine" haline gelir ve tedarik zincirleri bozulur.

FBI direktörü konuşmanın ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Tayvan'a olan ilgilerinin herhangi bir şekilde azaldığını düşünmek için hiçbir nedenim yok" dedi.

MI5 başkanı, yeni mevzuatın tehditle başa çıkmaya yardımcı olacağını, ancak İngiltere'nin toplumun tüm kesimlerinin risklerin daha fazla farkında olmasını sağlayarak "daha zor bir hedef" haline gelmesi gerektiğini söyledi. Vize sistemi reformunun, Çin ordusuyla bağlantılı 50'den fazla öğrencinin İngiltere'den ayrıldığını gördüğünü söyledi.

Wray, "Çin çok uzun süredir herkesin ikinci en yüksek önceliği olmaya güveniyor" dedi ve ekledi: "Artık radarın altında uçmuyorlar."