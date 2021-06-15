MHRS Çöktü Mü, MHRS'den Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız sitelerine oluşan yoğunluktan dolayı sitelere giriş yapılmıyor.

Bakan Koca, Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada aşılamada yeni bir aşamaya geçileceğini duyurdu. SGK'ya kayıtlı olan işçi ve memurlar, 15 Haziran tarihinden itibaren koronavirüs aşısı olmak için randevu alabilecek.

Yoğunluk Nedeniyle Erişilmiyor

Bakan Koca'dan Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamanın ardından, binlerce kişi aşı olabilmek adına MHRS ve e-Nabız'a akın etti. MHRS oluşan yoğun talep nedeniyle açılamazken Konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

MHRS Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Bakan Koca, Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada aşılamada yeni bir aşamaya geçileceğini duyurdu. SGK'ya kayıtlı olan işçi ve memurlar, 15 Haziran tarihinden itibaren koronavirüs aşısı olmak için randevu alabileceğini paylaştı. Koronavirüs aşıları hakkında diğer bir merak edilen konu ise, aşı randevularının nasıl alınacağı oldu. MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?;

Hastane randevusu oluşturmak isteyen kişiler, aşağıda yazan iki seçenekten birinden kolayca randevusunu alabilirler.

Birinci seçerek olarak Alo 182 hattını aramak ve TC kimlik numaranız ile beraber bulunduğunuz il ve tercih ettiğiniz hastaneye randevu almak. İkinci seçenek ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile beraber kolaylıkla hastane randevusu oluşturabilirsiniz. MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz, bu durumda "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üyelik işleminizi gerçekleştirdikten sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz, il ve ilçede istediğiniz hastaneye seçip orada hizmet veren doktorlardan birini seçerek randevunuzu kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

