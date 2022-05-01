Meydanlarda İki Senelik Ara Ardından “1 Mayıs” Coşkusu Yaşandı

2 senelik pandemi dönemi kısıtlamaları sonrasında Türkiye'nin dört bir yanında bugün meydanlarda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkusu yaşandı ve konu gündemde yer aldı. İstanbul'da Maltepe etkinlik alanında, İzmir'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda ve Ankara'da Anadolu Meydanı’nda binlerce kişinin toplandığı görüldü. Siyasi partilerden de etkinliklere katılım olduğu bilgisine ulaşılırken iki senelik pandemi sürecinin kısıtlamaları sonrasında binlerce kişinin meydanlarda yer alması dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'da Maltepe etkinlik alanında yaşandı ve TDB, DİSK, TMMOB üyelerinin Maltepe'de bulunan bir otelin önünde toplandığı yönünde bilgiler edinildi. Bunun yanı sıra, TBB, KESK üyelerinin de İdealtepe Köprüsü'nde bir araya geldikleri birlikte ulaşılırken etkinlik alanına kadar yürüyüşün gerçekleştiği öğrenildi.

Yürüyüş sonrasında üyeler başta olmak üzere çeşitli sendika, sivil toplum ve parti kuruluşları, vatandaşlar ve meslek örgütleri temsilcilerinin meydana gelmeye başladığı bilgisine ulaşıldı. Etkinlik alanında çok sayıda polisin görev aldığı görülürken tedbir amaçlı olarak havadan helikopter ile devletin denetim yaptığı açıklandı. Diğer taraftan güvenlik amacı ile etkinlik alanının bariyerlerle de kapatılması dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı. Etkinlikte CHP milletvekilleri ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da hazır bulundu.

Ankara'da Anadolu Meydanı’nda gerçekleşen kutlamaya binlerce kişi katılım gösterdi ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin oluşturduğum tertip komitesi öncülüğünde kutlamalara yoğun bir ilgi gösterildi.

Gerçekleşen arama noktasında ise parfüm, kalem, bozuk para, ruj ve benzeri eşyalara el konulduğu ve sakıncalı bulunan pankartlara izin verilmediği görüldü. Kutlamalara sendikalar ile birlikte yöresel dernekler, çevreci örgütler, kadın dernekleri, siyasi partiler, taraftar grupları, meslek örgütlerinin temsilcileri, üyeleri ve öğrencilerin de katıldığı ifade edildi.