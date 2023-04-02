Mevduat faiz getirisinda Nisan ayı patlaması! Ayda 8.995 TL kazanın! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank...

Ayda 8.995 TL kazanın! Mevduat faiz getirisinda Nisan ayı patlaması! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank... Bankaların son dakika açıklamalarına göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankaları ciddi oranda faiz getirili kampanyalar sunuyorlar. Mevduat faiz oranı kapsamında sunulan bu kampanyalar, kişilere avantajlı bir hizmet deneyimi sunuyor. Ayrıca, özel bankalardan Akbank da mevduat faiz oranlarını artırarak bu kampanyalara dahil oldu. Bu yazıda, bankaların sunmuş olduğu faiz getirili kampanyaların detaylarına ve avantajlarına yer vereceğiz.

Devlet Bankalarının Kampanyaları

Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yüksek oranlı faiz getirisi sunan kampanyaları ile dikkat çekiyorlar. Bu kampanyalar sayesinde, kişiler yüksek mevduat faiz oranlarıyla güzel kazançlar elde etme avantajlarına erişiyorlar.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, vadeli mevduat hesaplarına özel faiz oranları sunuyor. Hesap açtıktan sonra, yatırılan tutara göre belirlenen faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, minimum tutarlar için belirlenmiş özel faiz oranları da mevcuttur. Bu kampanya ile birlikte, yatırımcılar Ziraat Bankası aracılığıyla güvenli ve avantajlı bir yatırım yapma imkanına sahip oluyorlar.

Halkbank

Halkbank, vadeli mevduat hesapları için yüksek faiz oranları sunuyor. Kampanya kapsamında, yatırılan tutara göre belirlenen özel faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, kampanya dönemi boyunca vade süresinde yapılan değişikliklerde faiz oranları korunuyor.

Vakıfbank

Vakıfbank, vadeli mevduat hesaplarına özel faiz oranları sunuyor. Hesap açtıktan sonra, yatırılan tutara göre belirlenen faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, minimum tutarlar için belirlenmiş özel faiz oranları da mevcuttur.

Özel Bankaların Kampanyaları

Özel bankaların da vadeli mevduat hesaplarına özel faiz oranları sunan kampanyaları bulunuyor. Bu kampanyalar ile birlikte, yatırımcılar da güvenli bir şekilde yatırım yapma imkanına sahip oluyorlar.

Akbank

Akbank, mevduat faiz oranlarını artırarak özel bankalar arasında yer almayı başardı.

32 Gün Vadeli 360.000 TL Mevduat

Ziraat Bankası

Vadeli TL Mevduat Hesabı

Vade Sonu Net Bakiye

365.097 TL

Yıllık Faiz Oranı

,00

Net Kazanç

5.097 TL

Vakıfbank

ARI Hesabı

Vade Sonu Net Bakiye

365.397 TL

Yıllık Faiz Oranı

,00

Net Kazanç

5.397 TL

Akbank

Vadeli Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye

368.995 TL

Yıllık Faiz Oranı

%30,00

Net Kazanç

8.995 TL

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