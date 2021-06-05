Meteroloji Uyardı! Güneşe Hasret Kaacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından haftalık hava durumu tahminleri paylaşıldı. Paylaşılan haftalık verilere göre başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde sağanak yağış etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. Açıklanan haftalık hava durumu tahminlerinde, yurdun genelinin sağanak yağış etkisi altına girileceği bildirildi. Bu sıralar güneşli havanın hakim olduğu İstanbul'da yarın ise sağanak yağış bekleniyor. Yağışların salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Ankara'da salı günü ise sağanak yağış etkili olacak. 6 Haziran tarihinde başlayacak olan sağanak yağışın 12 Haziran tarihine kadar etkili olması bekleniliyor.

Yağış Bekleniliyor

6 Haziran-10 Haziran haftası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmini paylaşıldı. Türkiye genelinde hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor. Verilere göre ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Toroslar çevresi ile Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da Yağış Bekleniliyor

Bu sıralar güneşli havanın hakim olduğu İstanbul'da yarın ise sağanak yağış bekleniyor. Yağışların salı gününe kadar devam edeceği tahmin edilirken, hafta boyunca havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da salı günü ise sağanak yağış etkili olacak. 6 Haziran tarihinde başlayacak olan sağanak yağışın 12 Haziran tarihine kadar etkili olması bekleniliyor. Yetkililer, vatandaşları yağışlı havalara karşı uyardı.

Pazar Günü Hava Soğuyor

Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu değerlendirmesinde "Hava sıcaklıkları Pazar günü kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek, hafta başından itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek" ifadeleri kullanıldı.

Rüzgarın, ise çoğunlukla kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli eseceği yönünde tahminler mevcut.