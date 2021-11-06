Meteoroloji’den Sis ve Pus Uyarısı

Bugün yurt genelinde yağışlı bir hava beklendiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Diğer taraftan sıcaklıkların mevsim normallerinin 4- 6 derece kadar üzerinde seyrettiği de ifade edildi. Ülke genelinde Sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Sisin İstanbul'da hayatı olumsuz bir şekilde etkilediği öğrenildi ve çok sayıda İDO ile BUDO seferlerinin de iptal edildiği bilgisine ulaşıldı.

Son değerlendirmeler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı ve ülke genelinde yağış beklenmediğini ifade edildi. Ülkenin Batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği şeklinde açıklamalar yapıldı. Bunun yanı sıra kuzey ve iç kesimlerde de yer yer sis ve pus hadisesinin de beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu son açıklamaya göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın ülkenin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, batı kesimlerde Güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin iç kesimlerinde ve kuzey kesimlerde sis ve pus hadisesi beklendiği için meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmalarının gerektiği söylenildi.

İstanbul'da hayatı olumsuz şekilde etkileyen ve etkili olan sis sebebi ile İDO ile BUDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği öğrenildi ve iptal edilen seferler açıklandı.

İDO 08.30 Bandırma- Yenikapı Bostancı

İDO 08.30 Bursa- Armutlu- Armutlu Tatil Köyü- Yenikapı- Kadıköy

BUDO 08.00 Bursa Mudanya- İstanbul Eminönü Sirkeci

BUDO 08.30 İstanbul Eminönü Sirkeci- Bursa Mudanya

BUDO 09.30 Bursa Mudanya- İstanbul Eminönü Sirkeci

09.30 Bursa Mudanya- Armutlu İhlas

10.00 Armutlu İhlas- İstanbul Eminönü Sirkeci

10.30 İstanbul Eminönü Sirkeci- Bursa Mudanya