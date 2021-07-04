Meteoroloji son dakika hava durumu raporu! Sarı kodlu uyarı yapıldı

Gün içerisinde yani yer yer yer sağanak olmak dolu yağışına karşı vatandaşlar uyarılırken, Pazar günü için ise Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illeri için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Sıcak havalar ülkenin geneline hakim olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama derin bir nefes aldırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü' nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıklar Azalıyor

Meteoroloji müdürlüğünden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığının yağış alan illerde 4-8 derece azalacağı, diğer illerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

Sağanak ve Dolu Yağışı Bekleniyor

Bugünden başlamak üzere İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevreleri için sağanak ve dolu yağışı olacağı yönünde vatandaşları uyardı. için uyarılarda bulundu. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Sinop için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bazı illerde hava tahminler şu şekilde;

Erzurum, geneli parçalı olmak üzere yer yer gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.

Ankara, parçalı, yer yer çok bulutlu olmak üzere bazı bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor

İstanbul ,Parçalı ve çok bulutlu olmak üzere yerel bölgelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor.

Samsun, parçalı ve çok bulutlu olmak üzere öğle saatlerinden itibaren yerel yerlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Adana: Parçalı bulutlu 35

Antalya, Parçalı ve çok bulutlu olmak üzere öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

İzmir, parçalı ve yer yer çok bulutlu olmak üzere, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağış hakim olacak.

