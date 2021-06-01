Mesut Özil, Filistinli Çocuklar İçin Bağışta Bulundu

Geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ bağış kampanyasında yıldız futbolcu Mesut Özil, etkinlik için 50 forma imzaladı. Özil tarafından imzalanan bu formalar yaklaşık 5 dakika içinde satıldı.

Fenerbahçe’ye transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil, İsrail-Filistin çatışmaları sonucunda ağır yaralar alan Filistinli çocuklar için yapılan ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ bağış organizasyonuna bağışta bulundu. Bu yapılan organizasyonda Özil, 50 tane forma imzaladı. İmzalanan formalar ise kısa sürede tükendi.

NTV’nin açıklamasına göre Özil tarafından imzalanan formalar özel bir davette 5 dakika içinde satıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı bu özel davette, Emine Erdoğan’da, Özil’in imzaladığı formalardan alarak katkıda bulundu.

Etkinlik sonunda elde edilecek bu gelir, TOGEM-DER’in (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği) Kızılay ile imzaladığı protokole göre Filistinli çocukların ihtiyaçları için kullanılacak.

RONALDO’DA, FİLİSTİN’E BAĞIŞ YAPMIŞTI

Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’da, geçtiğimiz senelerde Filistin’e yaptığı bağışlarla adından söz ettirmişti. Yıldız futbolcu, 2019 senesinde Ramazan ayı nedeniyle Filistin'e 1.5 milyon dolar bağışlamıştı.

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Ramazan ayı nedeniyle Filistin'de iftar yemekleri için 1.5 milyon dolar bağışladığı açıklamıştı.

Aynı şekilde, Portekizli yıldız 2014 yılında da Ramazan Bayramı nedeniyle 2 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

2.2 MİLYON STERLİNE SATILMIŞTI

Yine geçtiğimiz senelerde Filistin’e yapılan yardımların içinde dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin, sığınmacı krizine dikkat çekmek amacıyla yaptığı ‘alışılmadık’ üç parçalı tablosu, açık artırmada 2.2 milyon sterline satılmıştı. Satıştan elde edilen gelir, Filistin’de Beytüllahim kentindeki bir hastaneye bağışlanmıştı.

Banksy, bu tabloları, Batı Şeria’da İsrail ve Filistin'i birbirinden ayıran duvarın hemen karşısında yer alan oteli The Walled Off Hotel (Duvarın arkasındaki otel) için yapmıştı. 2017 yılından bu yana otelin lobisinde asılı duran tablolar, Beytüllahim kentindeki BASR hastanesi yararına satışa çıkarılmıştı.

Satıştan elde edilen gelirle, hastaneye akut felç ünitesi ve çocuklar için rehabilitasyon ekipmanları alınması planlanıyordu.