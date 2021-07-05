Merve Boluğur’un Hayalindeki Erkek Tanımı Şaşırttı

Son zamanlarda ilişkileri, yapmış olduğu açıklamalar, maske yasağına uymaması ve sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğraflar ile sık sık magazin gündeminin üst sıralarında yer alan, televizyon ekranlarından da uzakta kalan ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Ünlü ismin hayalindeki erkeği tarif etmesi dikkat çekerken oyuncunun vermiş olduğu yanıt da Merve Boluğur'un takipçilerini şaşırttı.

Ünlü oyuncu hakkında, şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra hem kariyerinde hem de özel hayatında aradığını bulamadığı şekilde yorumlar yapılmış ve oyuncu boşandıktan sonra yapmış olduğu açıklamalar ile de sık sık gündeme gelmişti. Murat Dalkılıç’tan ayrılma kararı aldıktan sonra sosyal medya hesabına ağırlık veren ve sıklıkla takipçileri ile fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süre sonra YouTube kanalı da açmıştı. 33 yaşındaki ünlü isim Instagram hesabı üzerinden de sıklıkla takipçileri ile sohbet edip kendisine gelen sorulara cevap vermeye devam etti.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu soru-cevap etkinliğinde oyuncunun bir takipçisi dikkat çeken bir soru sordu ve Merve Boluğur'un bir erkekte en çok etkilendiği noktaların neler olduğu merak edildi. Başarılı oyuncu takipçisinden gelen bu soruya yanıt olarak tatlı Sürprizler yapan, enerjisi yüksek, eril ve kumral adamlar sevdiği hakkında bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz hafta YouTube kanalında da özel hayatı hakkında konuşan ve açıklamaları ile gündeme gelen oyuncu yine yapmış olduğu soru-cevap etkinliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ilişkiye başladığı zaman duygu çalışması yaptığını, nasıl hissettiğini ve ne düşündüğünü bulmak için kendisine sarıldığını açıkladı. Meditasyonun kendisine iyi geldiğini ve çok yardımcı olduğunu ifade eden ünlü isim, tecrübelere aşık olduğunu da söyledi. Bazen insanların başkalarının hayatlarından ders alabildiğini bazen de kafasına vura vura öğrenebildiğini belirten oyuncu yapmış olduğu açıklamalarla ilgi çekti.