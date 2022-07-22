Merve Boluğur Twerk Yaptı
Merve Boluğur dün akşam kendisinin ilk konserini verdi ve konserde twerk yaptığı kameralara yansıdı.
Oyunculuğa ara vererek şarkıyı yayınlayan Merve Boluğur, ilk konserini dün akşam verdi.
2500 TL'lik biletli konserde Boluğur, gece boyu trend bir dans sergiledi.
Acemi Cadı, Yeniden Aşk, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi hit projelerde çalışan Merve Boluğur, oyunculuğu bırakıp müzik sektörüne yöneldi.
İlk şarkısı "Şşşttt"i yayınlayan oyuncu dün ilk konserini verdi.
TWERK YAPTI
Günlerdir hazırlık yapan Boluğur, dün akşam Nişantaşı mekanında seyirciyle buluştu. 2500 seyircinin ön masada oturduğu konserde Bolger, bütün gece çalmasıyla ünlü bir ismin şarkısına eşlik etti.
Gazete sayfasındaki videoda sahneye yeşil elbiseyle çıkan Boluğur, sahnede twerk yaptı.
Geceye özel hazırlanan Boluğur, damgasını vurduğu kırmızı rujunu da uygulamaktan geri kalmadı.