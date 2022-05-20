Mert Ramazan Demir Antepli ve Şahmaran Dizileriyle Yoğun Bir Dönem Yaşıyor

1998 senesinde hayata gözlerini açan genç oyuncu Mert Ramazan Demir yeni oyunculuk tecrübeleri yaşadığı bu süreçte çok önemli iki projeyle adından söz ettirecek. Öğretmen ve Çıplak dizileriyle ismini geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Antepli ve Şahmaran isimli projeler ile yoğun bir süreç geçiriyor.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz gibi iki ünlü oyuncunun başrolünde yer aldığı ve 1. sezonu geçen yıl çekilen Şahmaran projesinin hangi tarihte seyirci kitlesi ile buluşacağı merak konusu oldu. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmasa da projenin 2. sezon için çalışmalara başladığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra Şahmaran isimli projede Mert Ramazan Demir isimli genç oyuncunun da bulunması proje hakkında dikkat çeken bir diğer detay olarak yorumlandı.

Söz konusu dizinin çekimlerinin kısa süre içerisinde başlayacak olması genç oyuncu Mert Ramazan Demir'in planlamasında problemler yaşanmasına sebep oldu. Konu hakkında bilgileri paylaşan gazeteci Birsen Altuntaş ise Şahmaran dizisi sebebiyle Mert Ramazan Demir'in Antepli dizisinin çekimlerinin ertelendiğini duyurdu. Mert Ramazan Demir yeni dizide Afra Saraçoğlu ile partner olacak ve bu sayede öne çıkacak. Antepli dizisinin Eylül ayında izleyici karşısına çıkması ve yayınlanması beklenirken oyuncunun ise dizide Ferit isimli karaktere hayat vereceği bilgisine ulaşılmıştı. Mert Ramazan Demir için Antepli dizisi ve Ferit karakteri büyük bir önem taşıyor. Antepli dizisinde başrol oyuncusu olarak gündem olacak olan oyuncu varlıklı bir ailenin oğlu olarak performans sergileyecek ve dizide yapmış olduğu çapkınlıkları ile öne çıkacak.

Yeni dizide ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile partner olacak olan Ramazan Demir Antepli isimli projede hayat vereceği Ferit karakteri ile merak konusu oldu. Çapkınlıkları ile öne çıkan Ferit, dedesini kızdıracak ve Ferit karakteri için Gaziantep'ten bir kız bulunmasına karar verilecek.