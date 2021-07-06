Merkez Bankası Son Dakika Duyurdu! Yarından İtibaren 0.97 Faiz İle Kredi Verilecek, Hangi Bankalar Katıldı?

Son dakika olarak merkez bankası üzerinden duyuru yapıldı. İhtiyaç kredisi almak isteyenlere, 0.97 faiz oranı ile kredi veriliyor. Kimler bu kredileri alacaklar? Bankalar nasıl işlem yapacak? Oldukça merak edilen bu konu ve diğer kredi kampanyaları yapan bankaların şartları belli oldu. Ülkemizde ihtiyaç kredisi veren bankaların birçoğu son yapılan faiz indirimleri ile kredi kullanmak isteyenlere müjdeli haber vermiştir. Sizde eğer nakit sıkıntısına girdiyseniz ve bankalardan kredi başvurusu yapacaksanız uygun faizlerle kredi veren bankalara giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Yalnız bu bankalardan kredi almak istiyorsanız, başvuru yapacağınız bankanın politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Aksi durumda kredi onayı alamazsınız. 0.97 faiz oranı ile kredi başvurusu yapacaksanız aşağıdaki bankaların kredi yöntemlerine başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 0.97 Faiz Oranı ile İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası üzerinden 0.97 faiz oranı ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankadan maaş alan müşteri olmanız gerekiyor. Banka kendi maaş müşterilerine tüm ihtiyaçları için 0.97 faiz oranı ile kredi vermektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredilerinde 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi imkanı vermektedir. Alacağınız kredi ihtiyaç kredisi olacağından tatil kredisi, emekli kredisi, düğün kredisi, tadilat kredisi gibi diğer tüm kredi çeşitleri içinde bankadan aynı kategoride kredi başvurusu yapabilirsiniz. Emekli maaşını bu bankadan alan müşteriler kredi notu düşük olsa da ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek veya maaş müşterisi olduğunuz banka şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank 0.97 Faiz Oranı ile İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank üzerinden 0.97 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız 50.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanacağınızı söylemek istiyoruz. Kredi skoru 1700 ve üzerinde olan müşteriler TC KİMLİK numarasını 5030’a mesaj atarak hemen ne kadar kredi kullanacağını öğrenebilirler. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler ayrıca bankanın resmi internet sitesine girip buradaki başvuru formunu doldurup da kredi başvurusu yapabilmektedirler. Sizlerde başvuru yaptıysanız 5 dakika içinde cep telefonunuza kredi sonucu gelecektir. Bu kredi sonucu olumlu olan müşteriler anında bu onaylanan limiti en yakın QNB Finansbank şubesinden kullanabilmektedirler.

Garanti BBVA 0.97 Faiz Oranı ile İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden 0.97 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız, banka şartlarına uygun olarak anında kredi kullanabilirsiniz. Banka 100.000 TL’ye kadar sadece kimlikle müşterilerine kredi vermektedir. Garanti BBVA şubelerine giderek kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan, çalışma durumunda son 3 ay sigortası olan müşterilerine anında kredi imkanı sağlamaktadır. Sizde Garanti BBVA üzerinden bu şekilde kredi başvurusu yapabilir, ihtiyacınız olan miktarı anında kullanabilirsiniz. Banka 36 ay vadeye kadar müşterilerine imkan vermektedir. Ayrıca kredi kullanacak olan müşterilerine 3 ay veya 6 ay ertelemeli krediler de verilmektedir.